Ντέμης: «Μπήκε και το γύρισε μόνος του ο Γιόβιτς - Δεν τη συμπαθούσε την ΑΕΚ η διαιτησία»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης μίλησε στην εκπομπή Monday FC της NOVA για την επική ανατροπή της ΑΕΚ στην Κηφισιά, τον απόλυτο πρωταγωνιτή Λούκα Γιόβιτς και τις διαιτητικές αποφάσεις.

Μεταξύ άλλων ο Ντέμης Νικολαΐδης είπε: «Έβλεπες και δεν πίστευες τι έβλεπες. Ήταν σοκαριστική η απόδοση της ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς αναλύει τους αντιπάλους, ήξερε ότι ο Τεττέη είναι κίνδυνος - θάνατος. Κάτι λάθος πήγε εκεί. Μπορεί στην πορεία η ΑΕΚ να βελτιώθηκε επιθετικά, αλλά η Κηφισιά έχανε ευκαιρίες ως το τέλος. Ένα δεύτερο κακό ματς της ΑΕΚ, αλλά μια τεράστια νίκη με δέκα παίκτες. Κρατάει η ΑΕΚ την ψυχολογία, τη νοοτροπία και τους τρεις βαθμούς. Ευτυχώς έχει διακοπή γιατί η ΑΕΚ δεν είναι σε καλή στιγμή. Ο Τεττέη είναι καλός. Ποτέ δεν τον αφήνεις μόνο του με έναν αμυντικό. Πάντα έχει πλεονέκτημα ο επιθετικός που παίρνει τις αποφάσεις. Ο αμυντικός ακολουθεί. Έπρεπε να υπήρχε παίκτης κοντά. Όλες οι φάσεις έγιναν σε αντεπίθεση. Έγιναν τα αντίθετα που είπε ο Νίκολιτς. Είναι ομαδικό το θέμα, έχουν χρόνο να το δουν.

Ο Νίκολιτς ρίσκαρε παίζοντας με τρεις στην άμυνα, με παίκτη λιγότερο και δύο φορ. Κρατάω τον Γιόβιτς που πατάει καλύτερα. Μπήκε και το γύρισε μόνος του, σκοράροντας και παίρνοντας πέναλτι ξεκινώντας δέκα μέτρα κάτω από το κέντρο. Τον καλό Γιόβιτς τον θέλει η ΑΕΚ, αρχίζει και βρίσκει τον εαυτό του. Ο Στρακόσα ήταν πολύ καλός, ο Ρότα στο τέλος έπαιξε χωρίς φόβο, θετική παρουσία είχε ο Ζοάο Μάριο. Κάτι δεν πήγε καλά με τις εντολές του προπονητή».

Για τη διαιτησία: «Είχαμε διαιτησία στο ματς. Με έχουν πάρει τηλέφωνα. Θεωρώ κάποιες αντιδράσεις υπερβολικές. Λίγο αντιπαθούσε την ΑΕΚ η διαιτησία. Αυτό εισέπραξα. Το VAR έχει και μειονεκτήματα. Βλέπεις το πέναλτι του Στρακόσα στον Τεττέη. Δεν περνά από το μυαλό σου ότι είναι. Βρίσκει με το χέρι το κεφάλι, το αν βρήκε μπάλα όμως ή ταυτόχρονα δεν το είδα πουθενά. Δεν είμαστε σίγουροι, κι αν δεν είμαστε, δεν τα δίνουμε. Αυστηρό, αλλά υπάρχει επαφή. Εγώ δεν θα το έδινα.

Για τη φάση με το χέρι του Εμπό πρέπει να υπάρχει εντολή συγκεκριμένη. Δεν γίνεται φάσεις να δίνονται πέναλτι και σε άλλα ματς τα ίδια χέρια να μην δίνονται. Τα δίνουμε αυτά τα χέρια; Εγώ δεν τα δίνω. Από την άλλη έχουν δοθεί κάτι τέτοια χέρια. Να δούμε αν είναι σε φυσική θέση, αν έχει πρόθεση, αν υπάρχει κοντινή απόσταση, αν έρχεται από συμπαίκτη. Παρόμοιο πέναλτι έχει δοθεί. Καλά έκανε και δεν το έδωσε, αλλά μου θύμισε παρόμοιο πέναλτι που δόθηκε. Δεν τη συμπαθούσε την ΑΕΚ η διαιτησία, αυτή την αίσθηση έχω. Οι διαιτητές πρέπει να έχουν μια γραμμή συγκεκριμένη. Ο Λανουά, τον οποίο δεν ακούω με μεγάλη προσοχή γιατί κάνει λίγο πολιτική. Πείσε με γιατί μια φάση είναι πέναλτι σε ένα ματς και σε ένα άλλο δεν είναι».