Αφαίρεση 3 βαθμών στον ΟΦΗ για οφειλές στον Παπάζογλου

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ επέβαλε -3 στον ΟΦΗ αν δεν εξοφλήσει τον Παπάζογλου εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

«Αμαρτίες» από το παρελθόν καλείται να πληρώσει ο ΟΦΗ.

Με απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ οι κρητικοί καλούνται εντός πέντε εργάσιμων ημερών που «μετράνε» από την Τρίτη 7/10 να πληρώσουν περίπου 42.000 ευρώ για χρέος του «παλιού» ΟΦΗ προς τον ποδοσφαιριστή Θανάση Παπάζογλου, αναγνωρίζοντας με αυτό τον δρόμο τη διαδοχή της Κρητικής ΠΑΕ και συγκεκριμένα της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 που συστάθηκε τον Αύγουστο του 2016.

Η απόφαση 285/2015 της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ έκανε λόγο για οφειλή 84.675 ευρώ και το Διαιτητικό Δικαστήριο ζητάει την εξόφληση του 50%, δηλαδή περίπου 42.000 ευρώ, συν τους τόκους.

Αν περάσει το πενθήμερο και δεν πληρωθει ο παίκτης θα ισχύσει το -3 και για κάθε επόμενο αγώνα θα επιβάλλεται νέο -3 μέχρι να εξοφληθεί ο ποδοσφαιριστής.

«Επιβάλλει στην καθής η αίτηση Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΟΦΗ 1925», την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα για κάθε επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Ενεργοποιεί εις βάρος της άνω καθής ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, την ως άνω ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Ο Θανάσης Παπάζογλου είχε 65 συμμετοχές με τη φανέλα του ΟΦΗ από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι τον Απρίλιο του 2014 σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας, σημειώνοντας 20 γκολ και δίνοντας 10 ασίστ