UEFA: Ενέκρινε τη... μεταφορά δύο αγώνων των La Liga και Serie A σε ΗΠΑ και Αυστραλία

Η UEFA ενέκρινε σήμερα (6/10) «κατ' εξαίρεση» το αίτημα της La Liga και της Serie A να μεταφέρουν δύο αγώνες πρωταθλήματος στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, κάτι που θα αποτελέσει παγκόσμια πρωτoτυπία.

Σε ανακοίνωσή της, η εκτελεστική επιτροπή της UEFA επανέλαβε, ωστόσο, «την αντίθεσή της στη διεξαγωγή εγχώριων αγώνων πρωταθλήματος στο εξωτερικό» και δεσμεύτηκε να συμβάλει «στο συνεχιζόμενο έργο υπό την ηγεσία της FIFA» για τη θέσπιση αυστηρών κανόνων προς τούτο.

Πρόκειται για τους αγώνες Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι στις 20 Δεκεμβρίου για τη LaLiga Μίλαν-Κόμο στο Περθ της Αυστραλίας 7 ή 8 Φεβρουαρίου 2026 για τη Serie A.

Σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα «As» την περασμένη εβδομάδα, ο Ρόναν Εβάιν, διευθυντής των «Football Supporters Europe», είχε τονίσει ότι θα κινηθούν νομικά εάν η UEFA εγκρίνει τη... μετακίνηση του αγώνα.

«Περίπου 600 ενώσεις φιλάθλων από 30 ευρωπαϊκές χώρες, που εκπροσωπούν περισσότερους από 3 εκατομμύρια πολίτες, εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στη μετεγκατάσταση του ποδοσφαίρου. Αυτό το έργο είναι αντίθετο με την ίδια την ουσία του ποδοσφαίρου. Η σύνδεση μεταξύ ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου και της επικράτειάς του είναι θεμελιώδης από την ίδρυσή του. Είναι τόσο αντίθετο με τη φύση του ποδοσφαίρου που οι οπαδοί δεν είναι οι μόνοι που αντιτίθενται σε αυτό», θέμα στο διοικητικό δικαστήριο», είχε πει χαρακτηριστικά.