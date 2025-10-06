Αγγλία: Ο Ντέιβιντ Κόγκαν ανακοινώθηκε ως πρόεδρος της IFR

Το υπουργείο Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού της βρετανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε σήμερα (6/10) τον Ντέιβιντ Κόγκαν ως πρόεδρο της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής ποδοσφαίρου (IFR) της Αγγλίας.

Η IFR συστάθηκε επειδή, παρόλο που η Premier League θεωρείται η κορυφαία λίγκα στην Ευρώπη, με τους συλλόγους να απολαμβάνουν τεράστια έσοδα από τηλεοπτικές μεταδόσεις, οι χαμηλότερες κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Θα έχει την εξουσία να λειτουργεί ένα σύστημα αδειοδότησης για τις πέντε κορυφαίες κατηγορίες, με τις άδειες να υπόκεινται στην εκπλήρωση των απαιτήσεων των συλλόγων σχετικά με την οικονομική σταθερότητα, την καταλληλότητα των ιδιοκτητών, την εμπλοκή των φιλάθλων και την προστασία της κληρονομιάς τους.

Ο Ντέιβιντ Κόγκαν, ο οποίος έχει μια 45χρονη καριέρα ως στέλεχος μέσων ενημέρωσης, επικεφαλής επιχειρήσεων και εταιρικός σύμβουλος και διαπραγματεύτηκε συμφωνίες τηλεοπτικών δικαιωμάτων για λογαριασμό αθλητικών φορέων, συμπεριλαμβανομένης της Premier League, ανακοινώθηκε ως ο προτιμώμενος υποψήφιος της κυβέρνησης τον Απρίλιο.

Κοινοβουλευτική επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου ενέκρινε επίσης τον Κόγκαν ως πρόεδρο της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής.

Η πενταετής θητεία του Κόγκαν θα περιλαμβάνει τον χρόνο που υπηρέτησε ως υποψήφιος πρόεδρος πριν ο Νόμος περί Διακυβέρνησης του Ποδοσφαίρου της χώρας λάβει Βασιλική Έγκριση τον Ιούλιο, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.