Πορτογαλία: Ανακλήθηκε η κλήση του Ζοάο Νέβες - Στη θέση του ο Νούνο Ταβάρες

Εκτός της εθνικής Πορτογαλίας τέθηκε ο Ζοάο Νέβες, καθώς όπως ανακοινώθηκε δεν ήταν σωματικά ικανός να βοηθήσει την ομάδα.

Ο μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν, Ζοάο Νέβες, τελικά αποκλείστηκε από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, όπως ανακοίνωσε (6/10) η πορτογαλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FPF) και στη θέση του ο Ισπανός ομοσπονδιακός προπονητής της Πορτογαλίας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, κάλεσε τον αριστερό μπακ της Λάτσιο, Νούνο Ταβάρες.

«Η διεύθυνση ιατρών της FPF, σε συντονισμό με το ιατρικό τμήμα της Παρί Σεν Ζερμέν, έκρινε ότι ο διεθνής Πορτογάλος μέσος δεν ήταν σωματικά ικανός να συμμετάσχει στους αγώνες της εθνικής ομάδας» εξήγησε σε ανακοίνωσή της.

Η Πορτογαλία, πρωτοπόρος του 6ου ομίλου με δύο νίκες σε δύο αγώνες, θα αντιμετωπίσει την Ιρλανδία το Σάββατο και την Ουγγαρία στις 14 Οκτωβρίου στο στάδιο «Ζοζέ Αλβαλάδε» της Λισαβόνας.