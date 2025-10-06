Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα της ομάδας γυναικών στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής:
1η Αγωνιστική, 12/10/2025, 16:00 — Εθνικός Καλαμάτας – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
2η Αγωνιστική, 02/11/2025, 15:00 — Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. vs Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ
3η Αγωνιστική, 09/11/2025, 15:00 — Βαλμπουενά Α.Α.Π. vs Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
4η Αγωνιστική, 23/11/2025, 15:00 — Εθνικός ΟΦΠ vs Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
5η Αγωνιστική, 07/12/2025, 15:00 — Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. vs Αγ. Θωμά
6η Αγωνιστική, 21/12/2025, 15:00 — Ελπίδα Τρίπολης ΑΟ vs Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
7η Αγωνιστική, 11/01/2026, 15:00 — Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. vs Πυθαγόρας Περάματος
8η Αγωνιστική, 18/01/2026, 15:00 — Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. vs Εθνικός Καλαμάτας
9η Αγωνιστική, 01/02/2026, 15:00 — Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ vs Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
10η Αγωνιστική, 15/02/2026, 15:00 — Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. vs Βαλμπουενά Α.Α.Π.
11η Αγωνιστική, 22/02/2026, 15:00 — Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. vs Εθνικός ΟΦΠ
12η Αγωνιστική, 15/03/2026, 15:00 — Αγ. Θωμά vs Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
13η Αγωνιστική, 29/03/2026, 16:00 — Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. vs Ελπίδα Τρίπολης ΑΟ
14η Αγωνιστική, 26/04/2026, 16:00 — Πυθαγόρας Περάματος vs Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.