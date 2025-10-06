Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα της ομάδας γυναικών στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής

Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού έμαθε το πλήρες πρόγραμμα της ενόψει της ιστορικής πρώτης σεζόν στην ιστορία του τμήματος και στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής: 1η Αγωνιστική, 12/10/2025, 16:00 — Εθνικός Καλαμάτας – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 2η Αγωνιστική, 02/11/2025, 15:00 — Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. vs Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ 3η Αγωνιστική, 09/11/2025, 15:00 — Βαλμπουενά Α.Α.Π. vs Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 4η Αγωνιστική, 23/11/2025, 15:00 — Εθνικός ΟΦΠ vs Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 5η Αγωνιστική, 07/12/2025, 15:00 — Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. vs Αγ. Θωμά 6η Αγωνιστική, 21/12/2025, 15:00 — Ελπίδα Τρίπολης ΑΟ vs Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 7η Αγωνιστική, 11/01/2026, 15:00 — Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. vs Πυθαγόρας Περάματος 8η Αγωνιστική, 18/01/2026, 15:00 — Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. vs Εθνικός Καλαμάτας 9η Αγωνιστική, 01/02/2026, 15:00 — Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ vs Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 10η Αγωνιστική, 15/02/2026, 15:00 — Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. vs Βαλμπουενά Α.Α.Π. 11η Αγωνιστική, 22/02/2026, 15:00 — Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. vs Εθνικός ΟΦΠ 12η Αγωνιστική, 15/03/2026, 15:00 — Αγ. Θωμά vs Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 13η Αγωνιστική, 29/03/2026, 16:00 — Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. vs Ελπίδα Τρίπολης ΑΟ 14η Αγωνιστική, 26/04/2026, 16:00 — Πυθαγόρας Περάματος vs Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.