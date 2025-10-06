Το δοκάρι τον σταμάτησε, Τούμπα και Ραζβάν τον αποθέωσαν: Οι τρομερές επιδόσεις του Γιακουμάκη στο ντέρμπι!

Στην Τούμπα γράφτηκε ένα ακόμα ποδοσφαιρικό ντέρμπι, όμως η βραδιά είχε έναν ξεχωριστό πρωταγωνιστή. Ο Γιώργος Γιακουμάκης μπορεί να μην βρήκε το γκολ που τόσο άξιζε, όμως με την ψυχή και το πάθος έδωσε τα μέγιστα στον ΠΑΟΚ στη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού. Το δοκάρι τον σταμάτησε, η Τούμπα τον αποθέωσε.

Ο ΠΑΟΚ πήρε μια μεγάλη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό με 2-1 στην Τούμπα, σε ένα ντέρμπι που είχε ένταση, πάθος και σπουδαίες στιγμές. Αν και τα γκολ ήρθαν από τους Τάισον και Ζίβκοβιτς, ένας εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών για τους γηπεδούχους ήταν ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Ο Κρητικός φορ δεν σκόραρε, όμως με την εμφάνισή του απέδειξε ότι ένας επιθετικός μπορεί να καθορίσει το αποτέλεσμα ακόμη κι όταν δεν βρει δίχτυα.

Η μάχη με τους στόπερ

Από το πρώτο λεπτό ο Γιακουμάκης έδειξε αποφασισμένος. Έβαλε στόχο να πιέσει την άμυνα του Ολυμπιακού και τα κατάφερε απόλυτα. Απέναντι στους Πιρόλα και Μπιανκόν ήταν σχεδόν... ασταμάτητος, κερδίζοντας 12 από τις 17 μονομαχίες που έδωσε, είτε στον αέρα είτε στο έδαφος. Η δύναμη και η αποφασιστικότητά του ανάγκασαν τον Μπιανκόν να δει και την κίτρινη κάρτα, σε μια από τις πολλές δύσκολες στιγμές που πέρασαν οι «ερυθρόλευκοι» στόπερ.

«Παντού» στο γήπεδο

Δεν ήταν μόνο η πίεση στην αντίπαλη άμυνα. Ο Γιακουμάκης έτρεχε σε κάθε σπιθαμή του γηπέδου, φτάνοντας μέχρι και στα δεξιά της άμυνας του ΠΑΟΚ για να βοηθήσει στα μαρκαρίσματα. Το heat map του αποτυπώνει χαρακτηριστικά αυτήν την παρουσία, που έδωσε στον Δικέφαλο την ενέργεια και το πάθος που χρειαζόταν σε ένα τόσο απαιτητικό ματς.

Η μεγάλη ατυχία στο φινάλε

Ο Κρητικός φορ βρήκε δίχτυα με μια καθαρά «σεντερφορίσια» κίνηση, όμως το γκολ του ακυρώθηκε λόγω επιθετικού φάουλ του Κωνσταντέλια. Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 95ο λεπτό έφτασε μια ανάσα από το απόλυτο επιστέγασμα της εμφάνισής του: το μακρινό του σουτ σταμάτησε βασανιστικά στο δοκάρι, στερώντας του την ευκαιρία να γίνει και σκόρερ του ντέρμπι.

Η αποθέωση της Τούμπας και του Ραζβάν

Παρά την ατυχία του, η Τούμπα σηκώθηκε όρθια για να τον αποθεώσει. Το πάθος, η δύναμη και η αδιάκοπη μάχη του αναγνωρίστηκαν από τον κόσμο, που τον χειροκρότησε θερμά στο φινάλε. Αποθέωση όμως υπήρξε και από τον προπονητή του. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε με τα καλύτερα λόγια στη συνέντευξη Τύπου, υπογραμμίζοντας πως «ο Γιακουμάκης έδωσε μάχη, πνεύμα και καρδιά στο χορτάρι».

Περισσότερα από γκολ...

Η εμφάνιση του Γιακουμάκη απέδειξε ότι ένας σέντερ φορ δεν κρίνεται αποκλειστικά από τα τέρματα. Με την πίεση, τη δύναμη και την αποφασιστικότητά του, αποτέλεσε το «κλειδί» για τον ΠΑΟΚ ώστε να λυγίσει τον Ολυμπιακό. Και μπορεί η μπάλα να μην του έκανε το χατίρι χθες, όμως με τέτοια παρουσία, είναι σίγουρο ότι οι στιγμές που θα γράψει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ και θα κρίνει μεγάλα ματς, δεν θα αργήσουν να έρθουν.