Έτσι έζησε το θρίλερ ο Ηλιόπουλος: Το ξέσπασμα στην ανατροπή και τα «συγχαρητήρια» στα αποδυτήρια

Όλος ο «κιτρινόμαυρος» οργανισμός, έζησε πολύ έντονα το χθεσινό παιχνίδι στο Περιστέρι. Όπου η ΑΕΚ των δέκα παικτών, πέτυχε μια σπουδαία ανατροπή στην επανάληψη και επικράτησε 2-3 της Κηφισιάς. Πολύ έντονα, έζησε το δραματικό φινάλε και ο Μάριος Ηλιόπουλος…

Ο διοικητικός ηγέτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, παρακολούθησε από το μπουθ των επισήμων το θρίλερ με την Κηφισιά το οποίο είχε δραματικό φινάλε αλλά και… happy end για την Ένωση, η οποία αγωνιζόμενη με παίκτη λιγότερο βρήκε δυο γκολ στην επανάληψη με Γιόβιτς (60’) και Μαρίν (90+2’ πέν.) και έφτασε στην επική ανατροπη και στη νικη!

Ο ισχυρός άνδρας της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, πανηγύρισε στο φινάλε με τόσο έντονο τρόπο - μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη της διοίκησης - τα δύο χρυσά τέρματα της ανατροπής, που έσπασε το μπροστινό τζάμι του μπουθ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στο χέρι του.

Μέσα στην… ένταση της στιγμής και της μεγάλης χαράς πάντως, ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο μικρό τραύμα που αποκόμισε και αμέσως, κατέβηκε αρχικά στον αγωνιστικό χώρο για να αγκαλιάσει τους πρωταγωνιστές που ήταν οι ποδοσφαιριστές - μεταξύ των οποίων και τον MVP Λούκα Γιόβιτς - αλλά και τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ακολούθως, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, περίμενε έναν-έναν όλους τους παίκτες μέσα στα αποδυτήρια αγκαλιάζοντας τους, ενώ τους συνεχάρη για τον χαρακτήρα που έδειξαν και την αντίδραση που έβγαλαν στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας σε μια μεγάλη ανατροπή.

Θυμίζουμε πως μετά το τέλος του δραματικού αγώνα ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε στην μεικτή ζώνη κάνοντας λόγο για μια σπουδαία νίκη ενώ όταν ρωτήθηκε για τη διαιτησία, απάντησε: «Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Κάθε άνθρωπος που έχει κοινό νου καταλαβαίνει».