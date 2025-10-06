Ο Αγκέρντ της Μαρσέιγ δέχθηκε επίθεση στο αεροδρόμιο

Ο αμυντικός της Μαρσέιγ, Ναγιέφ Αγκέρντ, δέχτηκε επίθεση από ένα άτομο, στο αεροδρόμιο της Μαρινιάν, 27 χιλιόμετρα από τη Μασσαλία, καθώς ετοιμαζόταν να ταξιδέψει για να ενταχθεί στην εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Όπως αναφέρει το «RMC» ο Μαροκινός διεθνής αμυντικός βρισκόταν στην αίθουσα VIP περιμένοντας την πτήση του για το Μαρόκο, όταν ένα άτομο τον πλησίασε και του ζήτησε τον αριθμό τηλεφώνου του και μια selfie.

Αφού αρχικά του ύψωσε τη φωνή του, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, κατέληξε να προσπαθήσει να τον χαστουκίσει πριν τραπεί σε φυγή, καθώς το προσωπικό ασφαλείας της αίθουσας επενέβη γρήγορα. Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ ο Ναγιέφ Αγκέρντ, και δεν είχε χρόνο να υποβάλει καταγγελία.

Σε ηλικία 29 ετών, ο Ναγιέφ Αγκέρντ έφτασε στην ομάδα της Μασσαλίας (7 αγώνες - 1 γκολ) αυτό το καλοκαίρι από τη Γουέστ Χαμ.