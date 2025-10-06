Παναθηναϊκός: «Χλωμός» για Άρη ο Πελίστρι, τα δεδομένα για Ντέσερς και Ρενάτο

Πολύ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για το κρίσιμο ματς του Παναθηναϊκού με τον Άρη ο Φακούντο Πελίστρι. Τι ισχύει για τους Σίριλ Ντέσερς και Ρενάτο Σάντσες.

Ο Παναθηναϊκός ταλαιπωρείται στο ξεκίνημα της σεζόν από τραυματισμούς, με τον Χρήστο Κόντη να πορεύεται το τελευταίο διάστημα χωρίς τον βασικό του επιθετικό (Σίριλ Ντέσερς) και έναν από τους κορυφαίους του εξτρέμ (Φακούντο Πελίστρι).

Μετά την διακοπή το «Τριφύλλι» θα φιλοξενηθεί από τον Άρη στην Θεσσαλονίκη και η συμμετοχή των δύο παικτών στο ματς αυτό μοιάζει πολύ δύσκολη. Ειδικά ο Ουρουγουανός φαίνεται «χλωμό» να έχει τεθεί στην διάθεση του προπονητή του, αφού ο ίδιος έλεγε στους συμπαίκτες του ότι χρειάζεται ακόμα δύο εβδομάδες. Ο διεθνής άσος είχε επιστρέψει στην Αθήνα με υποτροπή στον τραυματισμό του από το τελευταίο ταξίδι του με την Εθνική και δεν έχει καταφέρει ακόμα να ξεπεράσει το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Όσον αφορά τον Νιγηριανό στράικερ, αρχικά το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στον αστράγαλο έμοιαζε να μην είναι σοβαρό, όμως εν τέλει η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Ο Ντέσερς φόρεσε ειδική μπότα στο πόδι και τα δεδομένα δείχνουν ότι είναι στο... όριο ενόψει Άρη, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται μέρα με την μέρα.

Σαν να μην έφταναν αυτά, ο Παναθηναϊκός είδε και τον Ρενάτο Σάντσες να γίνεται αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο. Μετά από ένα σουτ που επιχείρησε στο 33’ ένιωσε σφίξιμο στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού (αυτό της στήριξης) και αμέσως ζήτησε αλλαγή. Εκ πρώτης φαίνεται ότι γλίτωσε την θλάση, όμως θα υποβληθεί σε εξετάσεις και λόγω του ιδιαίτερου ιστορικού του αλλά και της ευπάθειας που έχει θα του γίνει πιο προσεκτική διαχείριση και δεν θα μπει γρήγορα στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων.