Λιβάι Γκαρσία: Έφτασε τα τρία γκολ στο ρωσικό πρωτάθλημα – Σκόραρε κόντρα στην ΤΣΣΚΑ (vid)

Ο Λιβάι Γκαρσία πέτυχε στο ρωσικό ντέρμπι κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας το τρίτο του φετινό γκολ, όμως η Σπαρτάκ ηττήθηκε με 3-2.

Ο επιθετικός της Σπαρτάκ απηύθυνε μήνυμα προς τους φιλάθλους μετά την ήττα στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της ρωσικής Πρέμιερ Λιγκ. Στο 18΄ το σκορ ήταν ήδη 3-0 για την ΤΣΣΚΑ, όμως η Σπαρτάκ κατάφερε να μειώσει αποφεύγοντας το κάζο.

Παρά την ήττα, το παιχνίδι θεωρήθηκε ένα από τα πιο συναρπαστικά της σεζόν, αν και αποτέλεσε σκληρό πλήγμα για την ομάδα του Ντέγιαν Στάνκοβιτς, που προσπαθεί να βρει ρυθμό.

«Πρέπει να ανασυνταχθούμε και να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Ζητώ από τους φιλάθλους να μην μας γυρίσουν την πλάτη και να μας στηρίξουν», δήλωσε ο Γκαρσία στη ρωσική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, η Σπαρτάκ πρέπει να δείξει μεγαλύτερη επιθετικότητα και περισσότερη αυτοπεποίθηση στην τελική προσπάθεια, ώστε να μην χάνει βαθμούς σε κλειστά ματς.

Μετά από 11 αγωνιστικές, η Σπαρτάκ μετρά 18 βαθμούς και βρίσκεται στην έκτη θέση της βαθμολογίας.



Δείτε το γκολ του Λιβάι Γκαρσία (1'00'').