Τρίτη καλύτερη επίθεση στην Ευρώπη ο Λεβαδειακός

Η ομάδα της Βοιωτίας έχει καταφέρει να εκπλήξει ευχάριστα άπαντες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά τα κατορθώματα της έως τώρα έχουν περάσει τα σύνορα της χώρας.

Ο Λεβαδειακός μετράει 16 γκολ σε μόλις έξι αγωνιστικές και είναι πρώτος στην σχετική λίστα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ωστόσο, οι Βοιωτοί δεν σταματάνε εκεί. Έχουν καταφέρει να είχαν την τρίτη καλύτερη επίθεση, ανάμεσα σε Premier League, Ligue 1, Serie A, La Liga και Bundesliga.

Η Μπαρτσελόνα είναι στην πρώτη θέση με 18 γκολ, ακολουθεί η Μπάγερν Μονάχου με 17, για να μπει στην κουβέντα ο Λεβαδειακός με 16, όσα έχει και η Παρί Σεν Ζερμέν. Η Ίντερ μετράει 15, ενώ την λίστα κλείνει η Παρί Σεν Ζερμέν με 14.