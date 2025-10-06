Μουντιάλ K20: «Αυλαία» στους ομίλους, αυτά είναι τα ζευγάρια στους «16»

Η Γαλλία επιβεβαίωσε επίσης την πρόκρισή της στους νοκ άουτ αγώνες της φάσης των «16», καθώς νίκησε εύκολα μ σκορ 6-0 τη Νέα Καληδονία.
Στα τελευταία παιχνίδια, μια συναρπαστική ισοπαλία 1-1 μεταξύ Νιγηρίας και Κολομβίας είδε τους Αφρικανούς να ξεπερνούν την Αυστραλία και να προκρίνονται ως μία από τις τρίτες χώρες, ενώ η Νορβηγία τερμάτισε δεύτερη, παίρνοντας ισοπαλία 1-1 με την ήδη αποκλεισμένη Σαουδική Αραβία.
Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16»:
07.10. 22:30 Ουκρανία-Ισπανία
08.10. 02:00 Χιλή-Μεξικό
08.10. 22:30 Αργεντινή -Νιγηρία
08.10. 22:30 Κολομβία-Νότια Αφρική
09.10. 02:00 Ιαπωνία- Γαλλία
09.10. 02:00 Παραγουάη -Νορβηγία
09.10. 22:30 ΗΠΑ- Ιταλία
10.10. 02:00 Μαρόκο-Νότια Κορέα
Προημιτελικοί
11/10- 23:00
Ημιτελικοί
15:10-23:00
Τελικός 20.10 -02:00 Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos