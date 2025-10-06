Μουντιάλ K20: «Αυλαία» στους ομίλους, αυτά είναι τα ζευγάρια στους «16»

Η Νότια Αφρική ήταν η μεγάλη νικήτρια των τελευταίων αγώνων, καθώς η νίκη της επί των ΗΠΑ, που κατείχαν την πρώτη θέση, την ώθησε στη δεύτερη θέση του Ε' ομίλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA U20 στη Χιλή.

Η Γαλλία επιβεβαίωσε επίσης την πρόκρισή της στους νοκ άουτ αγώνες της φάσης των «16», καθώς νίκησε εύκολα μ σκορ 6-0 τη Νέα Καληδονία.

Στα τελευταία παιχνίδια, μια συναρπαστική ισοπαλία 1-1 μεταξύ Νιγηρίας και Κολομβίας είδε τους Αφρικανούς να ξεπερνούν την Αυστραλία και να προκρίνονται ως μία από τις τρίτες χώρες, ενώ η Νορβηγία τερμάτισε δεύτερη, παίρνοντας ισοπαλία 1-1 με την ήδη αποκλεισμένη Σαουδική Αραβία.



Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16»:

07.10. 22:30 Ουκρανία-Ισπανία

08.10. 02:00 Χιλή-Μεξικό

08.10. 22:30 Αργεντινή -Νιγηρία

08.10. 22:30 Κολομβία-Νότια Αφρική

09.10. 02:00 Ιαπωνία- Γαλλία

09.10. 02:00 Παραγουάη -Νορβηγία

09.10. 22:30 ΗΠΑ- Ιταλία

10.10. 02:00 Μαρόκο-Νότια Κορέα

Προημιτελικοί

11/10- 23:00

Ημιτελικοί

15:10-23:00

Τελικός 20.10 -02:00 Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos