Άρης: Έμφαση στην επιστροφή των τραυματιών

Η διακοπή δίνει χρόνο στον Άρη να μετρήσει τις απώλειές του και να επιστρέψει με περισσότερες λύσεις και πρόσωπα

Χειρότερο φινάλε πριν από την διακοπή των Εθνικών ομάδων δε θα μπορούσε να φανταστεί ο Μανόλο Χιμένεθ. Μετά το θετικό σερί, με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Ισπανός τεχνικός είδε τους παίκτες του να "γκελάρουν" με Πανσερραϊκό και ΟΦΗ και πάει στη διακοπή με προβλήματα και απουσίες.

Απουσίες που βέβαια αρχίζουν σιγά σιγά να σβήνονται, με τους περισσότερους τραυματίες και απόντες να αναμένονται στη διάθεση του στην επανέναρξη, με εξαίρεση τον Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος υπολογίζεται για τα τέλη του μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, Μεντίλ, Αλφαρέλα και Γένσεν μπαίνουν καθημερινά πιο δυνατά στο πρόγραμμα και αναμένεται να γίνει ένα focus στις περιπτώσεις τους, ώστε να είναι στο 100% στο ντέρμπι. Για την περίπτωση του Ράτσιτς δε, υπάρχει αισιοδοξία πως και εκείνος θα βρίσκεται έτοιμος για την 7η στροφή του πρωταθλήματος και πως θα μπορεί να τεθεί σύντομα στη διάθεση του Χιμένεθ.