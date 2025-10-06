Παναθηναϊκός: Ο κόσμος ανέδειξε MVP του Σεπτεμβρίου τον Ζαρουρί (pic)

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ανέδειξαν ως πολυτιμότερο παίκτη της ομάδας για τον Σεπτέμβριο τον Ανάς Ζαρουρί.

Οι φίλαθλοι του «Τριφυλλιού» είχαν την ευκαιρία μέσα από το Viber να αναδείξουν τον πολυτιμότερο παίκτη της ομάδας για τον Σεπτέμβριο, με την επιλογή τους να είναι ο Ανάς Ζαρουρί.

Ο Μαροκινός άργησε να βρει τα πατήματά του, όμως ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στον θρίαμβο της Βέρνης, πετυχαίνοντας χατ-τρικ και οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στη νίκη με 1-4 επί της Γιούνγκ Μπόις.

Αυτή η εμφάνιση αποδείχθηκε αρκετή για να κάνει την πλειοψηφία του κόσμου να τον ψηφίσει και να τον αναδείξει MVP ολόκληρου του μήνα.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ: