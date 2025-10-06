Μονακό: «Μετράει» ώρες ο Χούτερ, φαβορί να τον διαδεχθεί ο Τέρζιτς

Ώρες φαίνεται να μετράει στον πάγκο της Μονακό ο Άντι Χούτερ, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της γαλλικής εφημερίδας «L ‘Equipe».

«Μπορεί να χαμογελούσε καθώς έφευγε από το Stade Louis-II το βράδυ της Κυριακής μετά την σκληρή ισοπαλία 2-2 στο ντέρμπι εναντίον της Νις, αλλά ο Αυστριακός προπονητής γνωρίζει ότι η διοίκηση της Μονακό ερευνά την αγορά για να βρει έναν διάδοχο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στον πάγκο της από το καλοκαίρι του 2023 και παρόλο που είχε επεκτείνει το συμβόλαιό του μέχρι το 2027 τον περασμένο Ιανουάριο., όλα δείχνουν ότι σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν.

Ο Έντιν Τέρζιτς, 42χρονος Γερμανο-Κροάτης οδήγησε την Μπορούσια Ντόρτμουντ στον τελικό του Champions League την άνοιξη του 2024, αποκλείοντας κυρίως την Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά (1-0, 1-0), εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως φαβορί να τον διαδεχθεί.