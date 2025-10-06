Ο ΠΑΟΚ κέρδισε ΟΣΦΠ και τοξικότητα

Την σημαντικότερη νίκη (μέχρι την επόμενη) της φετινής σεζόν, πέτυχε το βράδυ της Κυριακής στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ. Πέρα από το προφανές, την κατάκτηση δηλαδή των 3 βαθμών κόντρα σε έναν αντίπαλο όπως ο Ολυμπιακός, ο Δικέφαλος πέτυχε νίκες σε πολλά επίπεδα. Γράφει ο Κ.Βασιλόπουλος.

Δεν είναι μυστικό το γεγονός πως, ο ΠΑΟΚ πήγαινε στο ντέρμπι με την πλάτη στον τοίχο, λόγω των αποτελεσμάτων που είχαν προηγηθεί. Το κλίμα που είχε διαμορφωθεί (εν μέρη σκοπίμως από γνωστούς κύκλους που επενδύουν στις αποτυχίες της ομάδας για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα), τροφοδοτούσε έναν αρνητισμό για όλους και για όλα, που επηρέαζε και τους παίκτες και την τεχνική ηγεσία.

Τα διάφορα troll είχαν πάρτι, διαδίδοντας fake news επί παντός επιστητού, σε μια προσπάθεια να προκαλέσουν σύγχυση και εκνευρισμό στους φιλάθλους της ομάδας. Ποντάροντας στην απογοήτευση του κόσμου, που δημιουργήθηκε από την αδυναμία της ομάδας να πάρει αποτελέσματα παρά την προσπάθεια που κατέβαλε στα περισσότερα από τα παιχνίδια που προηγήθηκαν, κατάφεραν να δημιουργήσουν αντιποδοσφαιρικές συνθήκες για έναν οργανισμό που ετοιμαζόταν για ντέρμπι.

Ο ΠΑΟΚ απέδειξε το βράδυ της Κυριακής την ανθεκτικότητα του. Δεν κέρδισε μόνο τον Ολυμπιακό. Κέρδισε την τοξικότητα που θα μου επιτρέψετε να επισημάνω πως, αποτελεί τον μεγαλύτερο εχθρό της ομάδας. Με αντανακλαστικά ομάδας που έχει μέταλλο κατάφερε να κερδίσει το ντέρμπι και μάλιστα με ανατροπή.

Ήταν μια μεγάλη νίκη του οργανισμού. Μια νίκη που ήρθε να αποδείξει πως ο ΠΑΟΚ, μπορεί ακόμα και κάτω από τις χειρότερες συνθήκες, να σταθεί όρθιος και να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του. Μια νίκη στην οποία έχουν συμμετοχή, όλοι ανεξαιρέτως.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι συνεργάτες του γιατί κατάφεραν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να αφοσιωθούν στις απαιτήσεις του αγώνα, αδιαφορώντας για το τοξικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί.

Οι ποδοσφαιριστές γιατί εστίασαν στις ανάγκες του ντέρμπι, κλείνοντας την πόρτα των αποδυτηρίων στην αμφισβήτηση και την επιτηδευμένη προσπάθεια ισοπέδωσης της αξίας τους και ουσιαστικά της ψυχολογίας τους.

Ο Ιβάν Σαββίδης γιατί απέδειξε ότι, ο καλός καπετάνιος στη φουρτούνα παίρνει το τιμόνι στα χέρια του, εμπνέοντας ασφάλεια και εμπιστοσύνη στο πλήρωμα του σκάφους. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, παρά την απόσταση, κατάφερε να απορροφήσει την ένταση και τις ανασφάλειες παικτών και τεχνικής ηγεσίας, τονώνοντας την ψυχολογία τους με γερές δόσεις εμπιστοσύνης, προς όλους όσοι αποτελούν το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Τέλος, οι φίλαθλοι που βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην Τούμπα, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Το παιχνίδι στράβωσε με τον Ολυμπιακό να προηγείται στο σκορ αλλά, το πάρτι στις κερκίδες συνεχίστηκε, μεταφέροντας στην ομάδα την πίστη για την ανατροπή. Η δικαίωση ήρθε με την ανατροπή και το τελικό αποτέλεσμα.

Σε αγωνιστικό επίπεδο και πέρα από την επιτυχία της νίκης με ανατροπή, οφείλω να επισημάνω πως ο ΠΑΟΚ πρέπει να ανεβάσει στροφές για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της φετινής σεζόν. Δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα, οφείλω όμως να επισημάνω αυτό που όλοι είδαμε. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε ένα μέτριο Ολυμπιακό που είχε τον έλεγχο του αγώνα στο α΄ ημίχρονο και δικαίως προηγήθηκε στο σκορ. Η ανατροπή ήρθε από το πάθος που επέδειξαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στην επανάληψη, τις ατομικές ενέργειες του Κωνσταντέλια και το γλίστρημα του Ορτέγκα στη φάση με τον Τάισον που πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης. Αυτό που επισημαίνω είναι πως, ο ΠΑΟΚ πρέπει να χτίσει πάνω στη νίκη που πέτυχε (θεωρώ δεδομένο πως θα προσφέρει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση) , δείχνοντας στη συνέχεια της σεζόν τις πραγματικές του δυνατότητες.

ΥΓ Για να μην παρεξηγηθώ, στην κατηγορία των… τοξικών, δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι (δικαίως) ασκούν κριτική (φίλαθλοι ή δημοσιογράφοι), αναφερόμενοι στις αδυναμίες της ομάδας.

ΥΓ 1 Πολλά credits στον Αντώνη Τσιφτσή, που κλήθηκε από τις εφεδρείες και την απραξία 7μηνών, σε ένα τόσο καθοριστικό παιχνίδι και τα πήγε περίφημα, συμβάλλοντας στην κατάκτηση της νίκης.

ΥΓ 1 Πολλά credits και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Έχω γράψει και στο παρελθόν ότι τον σέβομαι απόλυτα και για τις ικανότητες του αλλά και για τη σοβαρότητα με την οποία συμπεριφέρεται από την πρώτη μέρα που ήρθε στην Ελλάδα. Μετά την ήττα στην Τούμπα, δεν έψαξε για δικαιολογίες και άλλοθι. Η απάντηση στην τελευταία ερώτηση που δέχθηκε από τον συνάδελφο μετά τη λήξη του αγώνα, δικαιώνει αυτή την άποψη.

