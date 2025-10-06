Το Ιράν του Ταρέμι ανησυχεί λόγω Τραμπ για τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ

Το Ιράν του Μεχντί Ταρέμι, εξέφρασε σήμερα (6/10) την ανησυχία του για την πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην εκδώσουν βίζες στους παίκτες της εθνικής τους ομάδας ποδοσφαίρου για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά το 2026 (11/6 έως 19/7).

«Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα απόσχει από την πολιτικοποίηση του αθλητικού χώρου. Ως μία από τις χώρες που διοργανώνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει σαφείς και συγκεκριμένες ευθύνες απέναντι στις αθλητικές αποστολές από όλες τις χώρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάεϊ, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βαρκελώνης Mundo Deportivo.

Όπως είναι γνωστό ο Μεχντί Ταρεμί, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στο Ιράν το καλοκαίρι, λόγω της σύγκρουσης με το Ισραήλ (πήγε στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης για να πετάξει στην Καλιφόρνια, αλλά το κλείσιμο του εναέριου χώρου οδήγησε στην αναστολή της πτήσης), δεν κατάφερε να φτάσει στις ΗΠΑ και να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων με την Ίντερ.

Να σημειωθεί ότι το Ιράν είναι ήδη μία από τις 18 εθνικές ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία του στο Μουντιάλ 2026 των 48 ομάδων.