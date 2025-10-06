ΠΑΟΚ Β: «Γρίφος» το παιχνίδι με την Καβάλα λόγω των διεθνών

Ο ΠΑΟΚ Β θα ταξιδέψει «λειψός» στην Καβάλα για την 5η αγωνιστική της Super League 2 λόγω των αρκετών διεθνών - Δεν τίθεται προς το παρόν θέμα αναβολής

Μετά την ήττα από τον Αστέρα Β, η ομάδα του Νίκου Καραγεωργίου «στρέφεται» στο πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι στην Καβάλα το προσεχές Σαββατοκύριακο (11-12/10).

Το ζήτημα όμως για τους Θεσσαλονικείς είναι οι αρκετοί διεθνείς που θα λείπουν από το παιχνίδι, με τον έμπειρο προπονητή πάντως προς το παρόν να μην σκέφτεται το ενδεχόμενο αναβολής.

Οι Μούστμα και Απιατσιόνακ βρίσκονται στις κλήσεις των Εθνικών Εσθονίας και Λευκορωσίας αντίστοιχα, ενώ με την Εθνική Ελπίδων θα αγωνιστούν οι Δημήτρης Μοναστηρλής και Κωνσταντίνος Πολυκράτης.

Παράλληλα, στις κλήσεις της Εθνικής Νέων του Βαγγέλη Μόρα βρίσκονται οι Δημήτρης Μπαταούλας, Γιώργος Κοσίδης, Ανέστης Μύθου και Δημήτρης Μπέρδος, όλοι «στελέχη» του ΠΑΟΚ Β.

Είναι αυτονόητο πως με εφτά -τουλάχιστον- παίκτες του Δικεφάλου να μην βρίσκονται στη διάθεση του Νίκου Καραγεωργίου, οι επιλογές «εξανεμίζονται» για ένα παιχνίδι πολύ κομβικό ενόψει της συνέχειας.