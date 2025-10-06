Οπαδοί του Λεβαδειακού καλωσόρισαν φίλους του Παναιτωλικού με μπύρες και πήγαν παρέα στο γήπεδο! (pic)

Με μία όμορφη κίνηση οι οπαδοί του Λεβαδειακού υποδέχθηκαν αυτούς του Παναιτωλικού στην πόλη τους για τον χθεσινό (5/10) μεταξύ τους αγώνα!

Ο Λεβαδειακός νίκησε με το ευρύ 6-0 τον Παναιτωλικό στην έδρα του και συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην φετινή Stoiximan Super League.

Οι οπαδοί της ομάδας είναι ενθουσιασμένοι με την πορεία του συνόλου του Νίκου Παπαδόπουλου, ενώ πριν την έναρξη της αναμέτρησης προχώρησαν σε μία όμορφη κίνηση που αξίζει να αναδειχθεί.

Συγκεκριμένα, οι Βοιωτοί υποδέχθηκαν τους οπαδούς του Παναιτωλικού στην πόλη τους, πήγανε μαζί στο γήπεδο προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα, ενώ τους κέρασαν και μπύρες δείχνοντας τον... δρόμο στους οπαδούς των μεγάλων ομάδων!