Παναθηναϊκός: Άνοιξαν τα αιτήματα για εισιτήριο ενόψει Φέγενορντ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φιλάθλους της για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για το εκτός έδρας ματς με την Φέγενορντ.

Το «Τριφύλλι» αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Φέγενορντ στις 23 Οκτωβρίου και από σήμερα ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να κάνουν αίτημα στην ΠΑΕ μέχρι και την Παρασκευή (10/10).

Το κόστος του εισιτηρίου ανέρχεται στα 35 ευρώ, ενώ προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα Feyenoord – Παναθηναϊκός, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, ότι μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους στο [email protected].

Για κάθε κάτοχο εισιτηρίου θα πρέπει να αποσταλούν τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά:

ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ – ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Δεδομένης της υψηλής ζήτησης, θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε επιπλέον τον κωδικό του Gov Wallet του εισιτηρίου διαρκείας σας καθώς και τη θύρα που αναγράφεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Το διάστημα υποβολής αιτημάτων είναι από τη Δευτέρα 6/10 έως και την Παρασκευή 10/10. Για τα αιτήματα που θα εγκριθούν, θα ακολουθήσει επικοινωνία από το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Το κόστος του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 35€».