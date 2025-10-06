Σούλης Παπαδόπουλος: «Ντεφορμέ η διαιτησία - Αντί για τρεις βαθμούς, πήραμε έναν»

Ο Σούλης Παπαδόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της Μαρκό και αναφέρθηκε στην διαιτησία της ισόπαλης (1-1) αναμέτρησης κόντρα στον Πανιώνιο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκαναν. Θέλω όμως να τους ζητήσω και συγγνώμη που δεν ήμουν στον πάγκο για να τους βοηθήσω περισσότερο.



Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους συνεργάτες μου, για την προσπάθειά τους και την άψογη συνεννόηση που είχαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.



Αντί για τρεις βαθμούς σήμερα (σ.σ. χθες) πήραμε έναν, αλλά να μην ξεχνάμε ότι παίζαμε κόντρα σε μια πάρα πολύ καλή και ιστορική ομάδα, με καλό προπονητή και στόχο την άνοδο.



Δεν θέλουμε να σταθούμε στη διαιτησία, που σήμερα θα έλεγα ότι ήταν ''ντεφορμέ''.



Αυτό ακριβώς μετέφερα και στους ποδοσφαιριστές μου στο ημίχρονο - να μην πτοηθούν από καμία διαιτητική απόφαση, γιατί είχαμε διαβάσει καλά το παιχνίδι και με τις αλλαγές αλλά και τη διαχείριση που κάναμε, ξέραμε ότι θα παίρναμε κάτι από το ματς.



Σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, αλλά μας αφήνει μια μικρή πικρία γιατί με την αγωνιστική εικόνα που είχαμε θα μπορούσαμε να πάρουμε και κάτι παραπάνω.



Όμως το ξαναλέω, απέναντί μας είχαμε μια ιστορική και καλή ομάδα που έχει στόχο την άνοδο. Όταν μια νεοφώτιστη ομάδα κοιτάζει στα μάτια τον Πανιώνιο, δείχνει ότι κάτι καλό γίνεται στον σύλλογο.



Είχαμε για ακόμη ένα παιχνίδι απουσίες, και μάλιστα κομβικές, όμως εμπιστευόμαστε απόλυτα όλο το ρόστερ. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την κατάθεση ψυχής που κάνουν σε κάθε αναμέτρηση.



Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, γιατί μας περιμένει ακόμη ένα δύσκολο παιχνίδι, κόντρα στην Ελλάς Σύρου, που είναι μια πολύ καλή ομάδα».