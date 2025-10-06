Καρυπίδης προς παίκτες του ΠΑΟΚ: «Δεν θα ξεχάσετε ποτέ το πως περάσατε αυτές τις 2-3 εβδομάδες» (vid)

Με μία «πορωτική» ομιλία του Χρήστου Καρυπίδη στο κέντρο του γηπέδου ολοκληρώθηκε το χθεσινό (5/10) ντέρμπι του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο τεχνικός διευθυντής των «ασπρόμαυρων», boostαρε ακόμα παραπάνω τους παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του νικηφόρου ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό (2-1).

«Ακούστε με! Δεν θα ξεχάσετε ποτέ το πως περάσατε αυτές τις 2-3 τελευταίες εβδομάδες. Ποτέ!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Καρυπίδης, σε ένα σημείο «καμπής» του φετινού ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε πολύ δύσκολα τις τελευταίες εβδομάδες.

«Σήμερα (σ.σ χθες) δείξατε σε όλους ότι έχετε μεγάλες... μπάλες! Δείξατε χαρακτήρα, προσωπικότητα για να γυρίσετε αυτό το παιχνίδι. Αξίζατε αυτή την νίκη», ολοκλήρωσε αποθεώνοντας τους παίκτες του Δικεφάλου για την αντίδραση, παρότι βρέθηκαν στα.. σχοινιά.