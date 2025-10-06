Σούλης Παπαδόπουλος στο SDNA: «Άγνοια κινδύνου και θρασύς ο Παντελίδης, μπορεί να παίξει σε… μεγάλη ελληνική ομάδα»

Ο έμπειρος τεχνικός κι άλλοτε προπονητής του εσχάτως «γαλανόλευκου» Παύλου Παντελίδη, καταθέτει την έκθεσή του για τον 23χρονο μεσοεπιθετικό της Κηφισιάς με...φόντο την κλήση του ομοσπονδιακού τεχνικού, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η Κηφισιά κοίταξε στα μάτια κι έβγαλε τα…συκώτια της ΑΕΚ την Κυριακή (5/10) στο Περιστέρι, μέχρι ωσότου καταφέρει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς (με γκολ στις καθυστερήσεις) να την λυγίσει και να πάρει την πολύτιμη νίκη.

Μία ημέρα αργότερα την Δευτέρα (6/10) ο 23χρονος μεσοεπιθετικός της Κηφισιάς, Παύλος Παντελίδης που μαζί με τον Ανδρέα Τεττέη έκαναν άνω – κάτω την άμυνα της Ένωσης, έλαβε την («γαλανόλευκη») κλήση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν όψει των δύο κρίσιμων αγώνων με Σκωτία και Δανία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τελείωσε το ματς με την ΑΕΚ γράφοντας στο κοντέρ, 1 γκολ – 1 ασίστ, ενώ συνολικά μετράει 3 γκολ – 2 ασίστ στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, έχοντας συν τοις άλλοις σκοράρει και στο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Επιδόσεις που…συγκίνησαν τον ομοσπονδιακό εκλέκτορα, με αποτέλεσμα να στείλει έξτρα προσκλητήριο στον παίκτη της νεοφώτιστης Κηφισιάς.

Παρεμπιπτόντως, ο Παντελίδης «μπουσούλησε» ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες του Παναθηναίκού, ωστόσο δεν…ρίζωσε στο Κορωπί.

Το καλοκαίρι του 2020 πήγε στη Θύελλα Ραφήνας και τρία χρόνια αργότερα (2023) μεταπήδησε στην Κηφισιά, αγωνιζόμενος για ένα χρόνο (2023-24) ως δανεικός στην Ηλιούπολη.

Εκείνη τη σεζόν (2023-24) συνεργάστηκε με τον Σούλη Παπαδόπουλο (φωτ.) στην Ηλιούπολη με τον έμπειρο τεχνικό (νυν κόουτς της Μαρκό) να καταθέτει στο SDNA το δικό του αγωνιστικό report για τον άλλοτε…δικό του Παντελίδη και να σχολιάζει την φρεσκότατη – παρθενική κλήση του στην Εθνική ομάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

«Προσωπικά δεν με ξαφνιάζει καθόλου η κλήση του Παύλου στην Εθνική ομάδα. Και δεν το κρύβω πως με κάνει ιδιαίτερα περήφανο.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παιδί. Έχω μιλήσει με τον Λέτο για τον Παντελίδη. Πρόκειται για έναν παίκτη με διαρκή εξέλιξη. Διαθέτει εξαιρετική σωματοδομή, είναι δυνατός, γρήγορος με υψηλή τεχνική κατάρτιση.

Έχει την ικανότητα να παίζει σε όλες τις θέσεις της μεσοεπιθετικής γραμμής. Αριστερά, δεξιά, πίσω από τον φορ. Σίγουρα ο Γιοβάνοβιτς τα είδε όλα αυτά και αποφάσισε να τον καλέσει στην Εθνική ομάδα».

- Για τις πολύ καλές εμφανίσεις του κόντρα σε δύο ομάδες (ΑΕΚ, Παναθηναϊκός) του « Big -4» και την μελλοντική εξέλιξή του:

«Έχει άγνοια κινδύνου κι είναι θρασύς. Τα τελευταία χρόνια δουλεύει στα…κόκκινα κι αυτό βγαίνει στο χορτάρι.

Μπορεί να παίξει σε υψηλό επίπεδο, όπως άλλωστε αποδεικνύει και η κλήση του στην Εθνική ομάδα. Αν μείνουν τα μυαλά του μέσα στο κεφάλι και συνεχίσει την σκληρή δουλειά, τότε μπορεί να φτάσει στο σημείο και να παίξει σε μια...μεγάλη ελληνική ομάδα».

- Για την εμπιστοσύνη του Γιοβάνοβιτς σε ένα νεαρό Έλληνα παίκτη που αγωνίζεται στη νεοφώτιστη Κηφισιά και όχι σε μία από τις «μεγάλες» ελληνικές ομάδες:

«Αυτό είναι το σωστό. Εάν ο Παντελίδης δεν έπαιζε στην Κηφισιά αλλά σε ομάδα του “Big – 4” ίσως να είχε κληθεί και νωρίτερα. Τα πηγαίνει περίφημα κι ήταν κάτι που του άξιζε.

Ο Γιοβάνοβιτς κάνει ένα…πάντρεμα παλιών και νέων παικτών στην Εθνική κι αυτό είναι ό,τι το καλύτερο. Ακόμα κι αν χάσει μια πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση, τα μελλοντικά οφέλη θα είναι μεγάλα από αυτό το…πάντρεμα και την εμπιστοσύνη σε νεαρά Ελληνόπουλα».