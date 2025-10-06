ΕΠΟ: «Αναγέννηση» και στην Κω

Η "Αναγέννηση", το πρωτοποριακό αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, συνέχισε το ταξίδι του στα Δωδεκάνησα, "μετακομίζοντας" από την πρωτεύουσα Ρόδο στην Κω.

Στην παρουσίαση στις 4 & 5 Οκτωβρίου συμμετείχαν 25 προπονητές και εκπρόσωποι από τοπικά σωματεία, αλλά και την Πάτμο, την Κάλυμνο και την Σύμη.

Την παρουσίαση πραγματοποίησαν ο περιφερειακός συντονιστής ανάπτυξης της ΕΠΟ, Γιώργος Τριχιάς και ο ενωσιακός προπονητής της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, Δημήτρης Χρυσόπουλος. Το πρόγραμμα περιλάμβανε και αυτή τη φορά δύο μέρη, τη θεωρητική ανάλυση με τους βασικούς άξονες του προγράμματος σε θέματα προπόνησης, αλλά και οδηγίες για την οργάνωση και την πρακτική άσκηση στο γήπεδο, στην οποία συμμετείχαν παιδιά ακαδημιών.



Όπως έχουν τονίσει τόσο ο τεχνικός διευθυντής Εθνικών Ομάδων, Δημήτρης Παπαδόπουλος, όσο και ο project manager της "Αναγέννησης", Γιάννης Σαμαράς, το πρόγραμμα θα συνεχίσει το "ταξίδι" στα νησιά, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τις παρουσιάσεις και στις πόλεις της ηπειρωτικής χώρας. Στόχος είναι να ενημερωθούν όλα τα σωματεία, ακαδημίες και φορείς ανάπτυξης ποδοσφαίρου σε όλη την Ελλάδα, ώστε η εφαρμογή του πλάνου να είναι πιστή και συντονισμένη.





