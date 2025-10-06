ΑΕΛ: Μαλεζάς και Παντελίδης τα δύο φαβορί για τον πάγκο  

Ο Στέλιος Μαλεζάς και ο Σάββας Παντελίδης είναι οι επικρατέστεροι για τον πάγκο της ΑΕΛ μετά την αποχώρηση του Γιώργου Πετράκη σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA!

Ο Γιώργος Πετράκης «πλήρωσε το μάρμαρο» της βαριάς ήττας με 5-2 απέναντι στον Βόλο για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο 37χρονος τεχνικός έλυσε τη συνεργασία του με τους «βυσσινί» με την ΑΕΛ να καταγράφει τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες.

Οι πληροφορίες του SDNA αναφέρουν πως σε πρώτο πλάνο βρίσκονται τόσο ο Στέλιο Μαλεζάς, όσο και ο Σάββας Παντελίδης.



Ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στην πρώτη του θητεία στη Super League με την Athens Kallithea παλεύοντας μέχρι τέλους για την παραμονή του συλλόγου αναλαμβάνοντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη αποστολή. Αντιστοίχως άφησε έργο και στον Μακεδονικό, ενώ μόνο τυχαίο δεν ήταν το γεγονός πως ο Μαλεζάς βρέθηκε στα ραντάρ των Βίσλα Κρακοβίας και Πόγκον στην Πολωνία.



Σε ότι αφορά τον Σάββα Παντελίδη, ο πολύπειρος τεχνικός μόλις χθες αποχώρησε από τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης με τους Αρκάδες να βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Super League με μόλις δύο βαθμούς (0-2-4).



Ο 60χρονος προπονητής είχε επιστρέψει στις 5 Οκτωβρίου 2024 αντί του Μίλαν Ράσταβατς και βοήθησε τον Αστέρα να βρει θέση στα play off για τις θέσεις 5-8, αλλά και να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου.