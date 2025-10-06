Οπαδοί της Ρέιντζερς περικύκλωσαν τον προπονητή στο πάρκινγκ (vid)

Η οργή των οπαδών της Ρέιντζερς ξεχείλισε μετά το νέο απογοητευτικό αποτέλεσμα της ομάδας, με τον Ράσελ Μάρτιν να δέχεται έντονες αποδοκιμασίες και… πολιορκία στο πάρκινγκ του γηπέδου.

Η πίεση προς το πρόσωπο του Μάρτιν είχε αρχίσει να αυξάνεται τις τελευταίες εβδομάδες, εξαιτίας του κάκιστου ξεκινήματος της σεζόν. Οι «Τζερς» έχουν πανηγυρίσει μόλις πέντε νίκες σε 18 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και μόνο μία στα επτά ματς της σκωτσέζικης Premier League.

Η ελπίδα για επιστροφή στο Champions League «έσβησε» από τον Αύγουστο, όταν η Ρέιντζερς γνώρισε βαριά ήττα με συνολικό σκορ 9-1 από την Κλαμπ Μπριζ στα προκριματικά. Παράλληλα, μετρούν δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια της League Phase του Europa League.

Η ισοπαλία 1-1 με τη Φόλκερκ αποτέλεσε την «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», καθώς η ομάδα βρίσκεται πλέον 11 βαθμούς πίσω από τη Χαρτς, η οποία οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος μετά από επτά αγωνιστικές.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, εξαγριωμένοι οπαδοί μπλόκαραν την έξοδο του πούλμαν της ομάδας, ενώ ο Ράσελ Μάρτιν αποχώρησε μόνος του, με συνοδεία ανθρώπων ασφαλείας. Βίντεο τον δείχνουν να κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό του, προτού παρέμβει η αστυνομία καθώς δεκάδες φίλαθλοι είχαν περικυκλώσει το όχημα.

Στο εσωτερικό της Ρέιντζερς, οι διοικούντες θέλουν να εκμεταλλευτούν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες ώστε να τοποθετήσουν νέο τεχνικό, δίνοντάς του χρόνο να δουλέψει με το ρόστερ. Τις τελευταίες ώρες, το όνομα του Στίβεν Τζέραρντ ακούγεται ολοένα και πιο έντονα για την τεχνική ηγεσία των «Τζερς».