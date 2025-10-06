Στο δικαστήριο ο Μπενραχμά για επίθεση των σκύλων του σε άνδρα στο Λονδίνο

Ο άλλοτε άσος της Γουέστ Χαμ αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για κατοχή επικίνδυνων σκύλων, μετά από περιστατικό επίθεσης το 2023.

Σοβαρές νομικές περιπέτειες αντιμετωπίζει ο Σαΐντ Μπενραχμά, καθώς δικάστηκε για δύο υποθέσεις που σχετίζονται με τους σκύλους του και επιθέσεις που σημειώθηκαν το 2023 στο Λονδίνο.

Ο Αλγερινός εξτρέμ αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι από την Ευρώπη, υπογράφοντας στη νεοσύστατη Neom SC της Σαουδικής Αραβίας, έπειτα από τέσσερα χρόνια στη Γουέστ Χαμ και μία σεζόν στη Λιόν. Πλέον, βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες για κατοχή επικίνδυνων και ανεξέλεγκτων σκύλων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο σκύλοι του – ένας XL Bully και ένα American Bulldog – επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τον Λουκ Ρέμπιν κατά τη διάρκεια βόλτας στο Λονδίνο το 2023. Η υπόθεση εκδικάστηκε στο δικαστήριο του Willesden, ωστόσο ο πρώην παίκτης των «σφυριών» δεν έδωσε το παρών, καθώς βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία.

Ο δικηγόρος του, Άντριαν Ίνγκλαντ, ζήτησε αναβολή της δίκης, εξηγώντας ότι χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να επικοινωνήσει με τον πελάτη του και να τον ενημερώσει πλήρως για τις εξελίξεις. Όπως διευκρίνισε, ο Μπενραχμά αναμένεται να αρνηθεί τις κατηγορίες.

Από την πλευρά του θύματος υπάρχει πρόθεση να περιοριστούν τα δικαστικά έξοδα, ενώ εάν ο 30χρονος κριθεί ένοχος, κινδυνεύει με χρηματικό πρόστιμο, ποινή φυλάκισης και απαγόρευση κατοχής σκύλων. Σε ακραίες περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ακόμη και την ευθανασία των ζώων.

Ο Μπενραχμά αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου μέσα στις επόμενες εβδομάδες, είτε δια ζώσης είτε μέσω βιντεοκλήσης, ώστε να δώσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία, ενόψει της δικαστικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι ο Αλγερινός εξτρέμ κατέγραψε 155 συμμετοχές με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ, πετυχαίνοντας 24 γκολ και μοιράζοντας 20 ασίστ σε τέσσερα χρόνια παρουσίας του στο Λονδίνο.