Ποστέκογλου: «Γιατί να πετάμε κάτι όταν δυσκολεύει, αντί να το φτιάχνουμε;»

Η Νότιγχαμ Φόρεστ παραμένει χωρίς νίκη εδώ και επτά αγώνες υπό την καθοδήγησή του, με την πίεση προς τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό να αυξάνεται. Μετά τη χθεσινή ήττα από τη Νιούκαστλ με 2-0, ο 60χρονος προπονητής ρωτήθηκε αν θεωρεί πως μπορεί να αλλάξει το κλίμα στην ομάδα — και η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική:
«Όχι, είναι χαμένη υπόθεση!», απάντησε αρχικά με ειρωνεία, πριν συνεχίσει πιο σοβαρά: «Δηλαδή, σοβαρά τώρα, τι πρόβλημα υπάρχει με κάτι που είναι δύσκολο; Γιατί θέλουμε όλα να μας δίνονται όμορφα συσκευασμένα; Οι γονείς σου σίγουρα πέρασαν δυσκολίες και δεν τα παράτησαν. Ίσως κι εσύ κάποτε να ήσουν “χαμένη υπόθεση”. Δεν σε εγκατέλειψαν όμως, έτσι; Σήμερα φαίνεται πως μόλις κάτι πάει στραβά, λέμε "Τέλος, αλλάζουμε τα πάντα"».
Ο «Άνγκε» συνέχισε, τονίζοντας τη μαχητικότητα που τον χαρακτηρίζει: «Νομίζεις ότι θα καθόμουν εδώ στα 60 μου αν δεν είχα αυτοπεποίθηση ή μαχητικό πνεύμα; Από μικρός τα έβαζα με πιο δυνατούς στην αυλή του σχολείου. Ξεκίνησα στην Αυστραλία, σε ημιεπαγγελματικό επίπεδο, στα 32 μου και σήμερα βρίσκομαι στην Premier League. Δεν έφτασα εδώ χάρη σε διασυνδέσεις. Μου αρέσουν οι δυσκολίες — και γι’ αυτό είμαι εδώ».
