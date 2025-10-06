Το check in του Αναστασίου στο ΟΦΗ – Άρης και οι ψίθυροι για την επιστροφή

Τρεις σουπερλιγκάτες ομάδες (Αστέρας Τρίπολης, Παναιτωλικός, ΑΕΛ) μπήκαν στη διαδικασία αναζήτησης νέου τεχνικού, έπειτα απ΄την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής στη Super League.
Κι από Έλληνες προπονητές που κυκλοφορούν ελεύθεροι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, άλλο τίποτα.
Ένας εξ αυτών και ο Γιάννης Αναστασίου.
Έπειτα απ΄το διαζύγιο με την Ομόνοια στο τέλος της περασμένης σεζόν, ο έμπειρος τεχνικός παραμένει χωρίς πάγκο και χωρίς κοστούμι ομάδας, αν θυμηθούμε (και) το ρόλο του στρατηγικού συμβούλου που είχε στο κυπριακό κλαμπ.
Παρεμπιπτόντως, ο Αναστασίου βρέθηκε το Σάββατο (4/10) στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» - απ΄όπου και η σχετική φωτογραφία - και παρακολούθησε δια ζώσης την άνετη νίκη (3-0) του ΟΦΗ επί του Άρη.
Μάλιστα μεταξύ Ηρακλείου – Τρίπολης, υπήρξαν ψίθυροι που τον έφερναν να «παίζει» για τον πάγκο της κρητικής ομάδας σε περίπτωση αποχώρησης του Μίλαν Ράσταβατς.
Ο Σέρβος τεχνικός έβλεπε πολλά σύννεφα να τον σκεπάζουν στον Μοριά πριν από την σέντρα του αγώνα με τον Άρη κι ενώ είχε προηγηθεί η ήττα από την Κηφισιά στον Παγκρήτιο.
Και κάτι ακόμα: σύμφωνα με τους ίδιους ψίθυρους αν για τον οποιονδήποτε λόγο τελειώσουν τα…credits του Ράσταβατς στο πάγκο του ΟΦΗ κι ο Αναστασίου είναι διαθέσιμος (ελεύθερος) σε εκείνο το τάιμινγκ, τότ θα μπορούσε να είναι βασικός υποψήφιος για το τιμόνι της ομάδας στην οποία αγωνίστηκε τρία χρόνια (1996-99), έφτιαξε το ποδοσφαιρικό όνομά του και πήρε μεταγραφή για την Άντερλεχτ.
Για την ώρα πάντως, το όνομά του Αναστασίου κυκλοφορεί σε Αγρίνιο και Λάρισα, έπειτα απ΄τα «game over» των Γιάννη Πετράκη και Γιώργου Πετράκη (junior) αντίστοιχα.