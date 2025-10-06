Το check in του Αναστασίου στο ΟΦΗ – Άρης και οι ψίθυροι για την επιστροφή

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον Έλληνα τεχνικό και την παρουσία που σήκωσε...σκόνη.

Τρεις σουπερλιγκάτες ομάδες (Αστέρας Τρίπολης, Παναιτωλικός, ΑΕΛ) μπήκαν στη διαδικασία αναζήτησης νέου τεχνικού, έπειτα απ΄την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής στη Super League.

Κι από Έλληνες προπονητές που κυκλοφορούν ελεύθεροι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, άλλο τίποτα.

Ένας εξ αυτών και ο Γιάννης Αναστασίου.

Έπειτα απ΄το διαζύγιο με την Ομόνοια στο τέλος της περασμένης σεζόν, ο έμπειρος τεχνικός παραμένει χωρίς πάγκο και χωρίς κοστούμι ομάδας, αν θυμηθούμε (και) το ρόλο του στρατηγικού συμβούλου που είχε στο κυπριακό κλαμπ.

Παρεμπιπτόντως, ο Αναστασίου βρέθηκε το Σάββατο (4/10) στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» - απ΄όπου και η σχετική φωτογραφία - και παρακολούθησε δια ζώσης την άνετη νίκη (3-0) του ΟΦΗ επί του Άρη.

Μάλιστα μεταξύ Ηρακλείου – Τρίπολης, υπήρξαν ψίθυροι που τον έφερναν να «παίζει» για τον πάγκο της κρητικής ομάδας σε περίπτωση αποχώρησης του Μίλαν Ράσταβατς.

Ο Σέρβος τεχνικός έβλεπε πολλά σύννεφα να τον σκεπάζουν στον Μοριά πριν από την σέντρα του αγώνα με τον Άρη κι ενώ είχε προηγηθεί η ήττα από την Κηφισιά στον Παγκρήτιο.

Και κάτι ακόμα: σύμφωνα με τους ίδιους ψίθυρους αν για τον οποιονδήποτε λόγο τελειώσουν τα…credits του Ράσταβατς στο πάγκο του ΟΦΗ κι ο Αναστασίου είναι διαθέσιμος (ελεύθερος) σε εκείνο το τάιμινγκ, τότ θα μπορούσε να είναι βασικός υποψήφιος για το τιμόνι της ομάδας στην οποία αγωνίστηκε τρία χρόνια (1996-99), έφτιαξε το ποδοσφαιρικό όνομά του και πήρε μεταγραφή για την Άντερλεχτ.

Για την ώρα πάντως, το όνομά του Αναστασίου κυκλοφορεί σε Αγρίνιο και Λάρισα, έπειτα απ΄τα «game over» των Γιάννη Πετράκη και Γιώργου Πετράκη (junior) αντίστοιχα.