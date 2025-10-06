Η αποκάλυψη Τσιφτσή για την αλλαγή: «Ετοιμάσου, μπαίνεις! Κάτι έπαθε ο Γίρι...»

Ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε στο β΄ημίχρονο του ντέρμπι με τον Αντώνη Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, με τον Έλληνα κίπερ να αποκαλύπτει πως όλα συνέβησαν αστραπιαία: «Ετοιμάσου γιατί κάτι έπαθε ο Γίρι».

Η αλήθεια είναι πως η ατάκα της βραδιάς ανήκε στον Ντέγιαν Λόβρεν, ο οποίος δήλωσε πως δεν αντιλήφθηκε την αλλαγή κάτω από τα γκολπόστ με την επανέναρξη του ματς και σε μία ανύποπτη φάση, γύρισε το κεφάλι του προς τα πίσω και είδε τον... Αντώνη (σ.σ. Τσιφτσή) κάτω από την εστία.

Και ο Έλληνας πορτιέρε του ΠΑΟΚ όμως στάθηκε στις δηλώσεις του στο πόσο αστραπιαία συνέβησαν όλα. Βγαίνοντας από τα αποδυτήρια μετά την ανάπαυλα, ενημερώθηκε από τους ανθρώπους της ομάδας πως μπαίνει, «γιατί κάτι έπαθε ο Γίρι...».

«Μπήκα στα αποδυτήρια, μιλήσαμε με τα παιδιά. Πηγαίνοντας, μου είπανε: 'Ετοιμάσου γιατί κάτι έπαθε ο Γίρι'. Περαστικά πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω καν τι έπαθε. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Ήμουν συγκεντρωμένος στο παιχνίδι και αυτό κάνω πάντα. Ακόμα και όταν ήμουν τρίτος, ήμουν πάντοτε συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Βγήκαμε έξω, κάναμε ζέσταμα και ήμουν έτοιμος».

Ερωτηθείς για την ανατροπή του ΠΑΟΚ και το πόσο σημαντική φαντάζει αυτή η νίκη για τη ψυχοσύνθεση της ομάδας, ο Τσιφτσής απάντησε πως: «Θέλαμε πολύ το παιχνίδι, πιο πολύ για ψυχολογική υποστήριξη γιατί αγωνιστικά δεν θεωρώ ότι ήμασταν άσχημοι, απλά δεν καταφέρναμε να σκοράρουμε. Και στο παιχνίδι με τη Θέλτα είχαμε αρκετές ευκαιρίες να βάλουμε γκολ. Όλοι μαζί είχαμε μιλήσει και πριν το ματς και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και είπαμε ότι πρέπει να τα δώσουμε όλα, να μπούμε στο γήπεδο και να φύγουμε... άδειοι, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και να πάρουμε πίσω αυτό που μας αξίζει.

Είναι πάρα πολύ σημαντική νίκη γιατί ήρθε σε ένα ντέρμπι. Κερδίσαμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα είμαστε πολύ καλύτεροι.Έχουμε τη διακοπή να ηρεμήσουμε σαν ομάδα. Φυσικά, συνεχίζουμε τις προπονήσεις, δεν σταματάμε. Και η νίκη, σε ένα τέτοιο παιχνίδι, θεωρώ ότι είναι πάντα ένα τεράστιο boost για τη δύσκολη συνέχεια. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε έτσι».

Αναφορικά με τον Γίρι Παβλένκα, υπάρχει ανησυχία στις τάξεις του ΠΑΟΚ λόγω των ενοχλήσεων που τον ταλαιπώρησαν στον προσαγωγό, θέτοντας τον Τσέχο στα... πιτς στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, με την κατάστασή του να ξεκαθαρίζει την Τρίτη (7/10), μετά τις απαραίτητες εξετάσεις.