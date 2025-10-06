ΠΑΟΚ: Στον... αέρα τα διαρκείας του βόλεϊ

Το ΤΑΑ ΠΑΟΚ έβγαλε σε κυκλοφορία τα φετινά διαρκείας με σύνθημα «Αιώνας... κορυφής!».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

«Εισιτήρια διαρκείας ΤΑΑ ΠΑΟΚ 2025-2026: Αιώνας... κορυφής!

Το ΤΑΑ ΠΑΟΚ, ενημερώνει ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2025-2026.

Η διαδικασία διάθεσης πραγματοποιείται με τον εξής τρόπο:

- Όλο το 24ωρο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ticketmaster: https://www.ticketmaster.gr/as-paok-bolei-eisithria...

Το εισιτήριο διαρκείας του ΤΑΑ ΠΑΟΚ καλύπτει τους εντός έδρας αγώνες:

Volley League ανδρών

Κύπελλο Ελλάδος Βόλεϊ ανδρών

League Cup «Νίκος Σαμαράς»

CEV Challenge Men's Cup

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τμήματα VIP6, 301 – 308 , 201 – 227 και 103 – 116

KANONIKO : 50 €

Τμήματα VIP1, VIP2, VIP3, VIP4, VIP5

KANONIKO : 100 €

Τμήμα VIP LOUNGE

KANONIKO : 400 €

Γίνε κομμάτι της ιστορίας, ζήσε από κοντά τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ!»