ΠΑΟΚ: Στον... αέρα τα διαρκείας του βόλεϊ

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:
«Εισιτήρια διαρκείας ΤΑΑ ΠΑΟΚ 2025-2026: Αιώνας... κορυφής!
Το ΤΑΑ ΠΑΟΚ, ενημερώνει ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2025-2026.
Η διαδικασία διάθεσης πραγματοποιείται με τον εξής τρόπο:
- Όλο το 24ωρο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ticketmaster: https://www.ticketmaster.gr/as-paok-bolei-eisithria...
Το εισιτήριο διαρκείας του ΤΑΑ ΠΑΟΚ καλύπτει τους εντός έδρας αγώνες:
- Volley League ανδρών
- Κύπελλο Ελλάδος Βόλεϊ ανδρών
- League Cup «Νίκος Σαμαράς»
- CEV Challenge Men's Cup
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Τμήματα VIP6, 301 – 308 , 201 – 227 και 103 – 116
KANONIKO : 50 €
Τμήματα VIP1, VIP2, VIP3, VIP4, VIP5
KANONIKO : 100 €
Τμήμα VIP LOUNGE
KANONIKO : 400 €
Γίνε κομμάτι της ιστορίας, ζήσε από κοντά τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ!»