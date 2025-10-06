Φλικ: «Οι παίκτες θα αντιδράσουν και θα επιστρέψουμε»

Μόλις μία εβδομάδα «άντεξε» στην κορυφή της La Liga η Μπαρτσελόνα.

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, με κορυφαίο τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, συνέτριψε χθες με το εντυπωσιακό 4-1 τους πρωταθλητές στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», τους υποχρέωσε στην πρώτη ήττα τους στο φετινό πρωτάθλημα (και δεύτερη διαδοχική στο σύνολο, μετά το 1-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν) και «έστειλε» ξανά στην κορυφή την Ρεάλ Μαδρίτης.



Το συγκρότημα του Χάνσι Φλικ καλείται πλέον να ανασυγκροτηθεί κατά τη διάρκεια της διακοπής, καθώς στη συνέχεια έχει το ματς του Champions League με τον Ολυμπιακό και αμέσως μετά το clasico.

Ο Γερμανός κόουτς πάντως δεν ανησυχεί και δήλωσε πως η ομάδα θα βρει ξανά το δρόμο της: «Πρέπει να αποδεχτούμε ότι χάσαμε και να κοιτάξουμε μπροστά. Το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, αλλά ψηλά το κεφάλι. Είμαστε καλή ομάδα, οι παίκτες θα αντιδράσουν και θα επιστρέψουμε. Δεν χρειάζομαι δικαιολογίες για τα γκολ. Πρέπει να επικεντρωθούμε στα λάθη και στην ήττα. Στο πρώτο ημίχρονο κάναμε μεγάλα λάθη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε από αυτό το παιχνίδι και από την ήττα από την Παρί. Και θα το κάνουμε.»