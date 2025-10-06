Αλμέιδα: «Δεν ήθελα να τελειώσει το παιχνίδι»

Ο Ματίας Αλμέιδα, εμφανώς συγκινημένος μετά το 4-1 της Σεβίλλης επί της Μπαρτσελόνα, στάθηκε στο πάθος, την πίστη και τη συνοχή της ομάδας του, τονίζοντας πως η σπουδαία νίκη των Ανδαλουσιάνων ανήκει εξίσου στους παίκτες και στους οπαδούς, που «είχαν ανάγκη μια τέτοια χαρά».

Η Σεβίλλη επικράτησε της Μπαρτσελόνα έπειτα από 10 χρόνια στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» και το έπραξε με το εμφατικό 4-1. Εκτός των άλλων πρόκειται για την μεγαλύτερη σε έκταση νίκη των Ανδαλουσιάνων από το 1958 απέναντι στους «Μπλαουγκράνα».



Ο Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος αμφισβητήθηκε στο ξεκίνημα της σεζόν ένιωσε δικαιωμένος για το πλάνο του, αλλά και το πάθος που έδειξαν οι παίκτες του.



«Είναι μια από εκείνες τις μέρες που δεν θέλεις ποτέ να τελειώσουν. Δέκα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία μας νίκη εναντίον της Μπαρτσελόνα. Σκεφτήκαμε ένα σχέδιο που είχε τα ρίσκα του και στο οποίο η ομάδα έπρεπε να πιστέψει ότι μπορούσε να το κάνει. Και είδαμε ότι μπορούσε. Ήταν ένας εξαιρετικός αγώνας, από κάθε άποψη.



Έπρεπε να κάνουμε τους παίκτες να πιστέψουν ότι μπορούν να το κάνουν, ότι πρέπει να προσπαθήσουν. Έπρεπε να κάνουμε ένα τέλειο παιχνίδι, γιατί όταν χαλαρώνεις έστω για ένα δευτερόλεπτο μπορεί να πάθεις ζημιά από μια τέτοια ομάδα», τόνισε ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ προσθέτοντας:

«Νομίζω ότι οι πανηγυρισμοί των οπαδών μας είναι φυσιολογικοί. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο εδώ και πολύ καιρό. Οι οπαδοί θέλουν να δουν τον παίκτη να τα δίνει όλα και όταν ο παίκτης τα δίνει όλα, αργά ή γρήγορα, το αποτέλεσμα θα έρθει. Πρέπει να συνεχίσουμε με αυτή την ενότητα. Ήταν ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Ήμουν ενθουσιασμένος και δεν ήθελα ποτέ να τελειώσει αυτό το παιχνίδι.



Οι οπαδοί μας είχαν ανάγκη μια τέτοια χαρά και τους τη δώσαμε. Είμαστε μια οικογένεια και αυτό είναι το παν. Να είμαστε ενωμένοι. Νομίζω ότι οι οπαδοί εκτιμούν την προσπάθεια όλων και όσο τους δίνουμε αποτελέσματα, θα είναι χαρούμενοι».



