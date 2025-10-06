ΠΑΟΚ: Συμπλήρωσε κάρτες ο Ζίβκοβιτς

Τις τρεις κίτρινες κάρτες έφτασε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με τον Σέρβο εξτρέμ να απουσιάζει σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια του ΠΑΟΚ.

Ήταν ο μοναδικός του Δικεφάλου που βρισκόταν στο όριο, με τον Σέρβο αρχηγό του Δικεφάλου να αντικρίζει την κίτρινη κάρτα από τον Όσμερς, λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα.

Αυτή ήταν η τρίτη για τον εξτρέμ του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα απουσιάσει δεδομένα σε ένα από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια της ομάδας στη Super League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά τη διακοπή αντιμετωπίζει κατά σειρά την ΑΕΚ (19/10 εκτός έδρας), τον Βόλο στην Τούμπα (26/10), τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες (2/11) και τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα (9/11).