Ο Τάισον έγραψε ιστορία – Το παρασκήνιο της αλλαγής και η αγκαλιά στον Λουτσέσκου

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ είχε ολοκληρώσει το ζέσταμά του, από λεπτό σε λεπτό θα έμπαινε στη θέση του Τάισον, όμως ο Βραζιλιάνος είχε μία τελευταία δουλειά στο γήπεδο...

Είναι μία ακόμη ιστορία από αυτές που συνθέτουν το παζλ του ντέρμπι της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ έψαχνε στο δεύτερο ημίχρονο να κεφαλαιοποιήσει την ορμή του, να εκμεταλλευτεί ουσιαστικά την κούραση, ενδεχομένως την έλλειψη ιδεών και φρεσκάδας του αντιπάλου του, να «χτίσει» πάνω στο μομέντουμ του.

Και ο Τάισον έκανε την αρχή...

Δευτερόλεπτα πριν αφήσει τη θέση του στο γήπεδο και με τον Ντεσπόντοφ να περιμένει από λεπτό σε λεπτό να περάσει μέσα, ο Βραζιλιάνος έδειξε πως αρκεί μία στιγμή. Στα 37 του, η εμπειρία και η αντίληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Δεν χρειάστηκε απλά να τρέξει γρηγορότερα από τους άλλους· ήξερε ακριβώς πότε να κινηθεί και το έκανε τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ το είχε περισσότερο ανάγκη.

Τα credits ανήκουν δεδομένα και στον Τσιφτσή, στην οξυδέρκεια να παίξει γρήγορα με τα χέρια για τον Αντρίγια και εκείνος με μία μπαλιά να σημαδέψει τον Τάισον στο ανοιχτό γήπεδο, σε μία φάση που βρήκε ανοργάνωτο τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα είναι ιστορία...

Ένα λάθος, ένα γλίστρημα του Ορτέγκα και ένας παίκτης που μένει εκεί και «κυνηγάει» τη φάση, αρκούν για να αλλάξουν όλη την ιστορία ενός αγώνα.

Ένα γκολ ισοφάρισης που φέρνει το όνομά του δίπλα σε αυτό του θρυλικού Γιώργου Κούδα, αφού έγινε ο γηραιότερος σκόρερ του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. Στην ηλικία των 37 ετών και 265 ημερών, ο Τάισον «έσπασε» ένα ρεκόρ που κρατούσε πάνω από 40 χρόνια – από εκείνο το θρυλικό 4-0 της 25ης Σεπτεμβρίου 1983, που είχε καθιερώσει τον Γιώργο Κούδα ως τον μεγαλύτερο σκόρερ απέναντι στους ερυθρόλευκους.

Μαζί με τον Τάισον, «λυτρώθηκε» και... ξέσπασε ταυτόχρονα και η Τούμπα και όλα έδειχναν πως είχαν πάρει πια το δρόμο τους. Ο ΠΑΟΚ το πίστεψε περισσότερο από ποτέ, το κυνήγησε δίχως αύριο, μεταμορφώθηκε αγωνιστικά, «δάγκωνε» πνευματικά. Εκ του αποτελέσματος, η μισή δουλειά είχε γίνει και ελάχιστη σημασία είχε το γεγονός πως τα επόμενα δευτερόλεπτα τον βρήκαν εκτός γηπέδου.

Σε μία ανύποπτη φάση και ενώ το παιχνίδι είχε μπει εκ νέου στη ροή του, ο έμπειρος εξτρέμ σηκώθηκε από τον πάγκο και πήγε πάνω στον Ραζβάν Λουτσέσκου για μία αγκαλιά, μακριά από τις κάμερες.

Ήταν η δική τους στιγμή, η στιγμή ενός γκρουπ που υπέφερε δεδομένα πολύ το τελευταίο διάστημα...