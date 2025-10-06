ΑΕΚ: Η κλάση του Γιόβιτς και το πως «έχτισε» τις δυο επιθέσεις στα δυο γκολ της ανατροπής! (pics+vid)

Η ΑΕΚ πέτυχε επική ανατροπή επί της Κηφισιάς έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές. Ο Λουκά Γιόβιτς ωστόσο, ήταν αυτός που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τα πράγματα στο Περιστέρι, με τις ενέργειες του στο 60’ και το 90+2’!

Ο Σέρβος σέντερ-φορ, που ήρθε στην ανάπαυλα από τον πάγκο παίζοντας ως δίδυμο στην κορυφή με τον Φραντζί Πιερό, έχει «χτίσει» εξ ολοκλήρου τις δυο επιθέσεις στα δυο γκολ της ανατροπής, βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην επικράτηση της Ένωσης.

Μια Ένωση, που βρέθηκε στα σχοινιά ύστερα ένα κάκιστο πρώτο ημίχρονο, με την σέντρα της επανάληψης το πράγμα φάνηκε να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο με την αποβολή του Φιλίπε Ρέλβας όμως το στρατηγικό σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς, το ότι δεν φοβήθηκε να παίξει με ένα… υβριδικό σύστημα στην άμυνα και οι κινήσεις του από τον πάγκο, όπως: ο ερχομός του Κουτέσα που έδωσε την καταπληκτική ασίστ στο 2-2, η είσοδος του Μαρίν που ήταν αυτός που εκτέλεσε με ψυχρό αίμα το πέναλτι και κυρίως, η τοποθέτηση του Γιόβιτς δίπλα στον Πιερό στο... 3-4-2 της επανάληψης, ήταν στοιχεία που έπαιξαν βασικό ρόλο για να έρθει η ανατροπή και η νίκη.

Κοινός παρονομαστής λοιπόν των δυο γκολ που βρίσκει η ΑΕΚ των δέκα παικτών στην επανάληψη και παίρνει το παιχνίδι είναι ο Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος, μπαίνει στην ανάπαυλα αντί του Πινέδα και τοποθετείται, θεωρητικά, δίπλα στον Πιερό. Και λέμε θεωρητικά γιατί οι κινήσεις του ξεκινούσαν στο σύνολο τους αρκετά μέτρα έξω από το κουτί, με προφανή στόχο να συνδυαστεί με τους συμπαίκτες του και να αποτελέσει ένα σκαλοπάτι δημιουργίας προκειμένου να φτάσει η μπάλα στα αντίπαλα καρέ. Δυο τέτοιες κινήσεις του Γιόβιτς, καθορίζουν τα πράγματα στο Περιστέρι...

Ο Λούκα Γιόβιτς λίγο έξω από την περιοχή ενώ πριν έχει κερδίσει τη μονομαχία με τον Μποτία...

Ο πρώην επιθετικός των Ρεάλ Μαδρίτης και Μίλαν με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, χρησιμοποιεί πανέξυπνα το σώμα του και κερδίζει την μονομαχία από τον Αλμπέρτο Μποτία αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, πριν ακολουθήσει η κάθετη κίνηση που κάνει και ο πανέξυπνος τρόπος που στήνεται στο δεύτερο δοκάρι και περιμένει την συστημένη σέντρα του Κουτέσα, έχοντας από εκεί και πέρα την τέλεια εκτέλεση με το κεφάλι.

Ο Γιόβιτς, τα κάνει όλα αυτά μέσα σε επτά δευτερόλεπτα. Από την στιγμή, δηλαδή, που αγγίζει την μπάλα - βγάζοντας off τον Μποτία - μέχρι που την στέλνει στα δίχτυα, χρειάζεται ελάχιστο χρόνο να «χτίσει» την επίθεση της ΑΕΚ, να βρει αριστερά τον Κουτέσα (με κόντρα και αντιπάλου), να πάρει την σωστή θέση στα αντίπαλα καρέ και να έχει και την διαύγεια να εκτελέσει. Η τέλεια ενέργεια από την αρχή μέχρι το τέλος.

Το σημείο από το οποίο ξεκινά την προσπάθεια του ο Λούκα Γιόβιτς πριν πατήσει στα αντίπαλα καρέ αφού έχει διασχίσει όλο το γήπεδο για να κερδίσει το πέναλτι...

Ακόμα πιο εντυπωσιακός, είναι ο τρόπος που «χτίζει» από την αρχή την φάση του 90’ με το κερδισμένο πέναλτι. Διότι, η κίνηση του ξεκινά.... κάτω από την σέντρα. Οι επαφές του είναι οι τέλειες, η κίνηση του στον χώρο προς την κατεύθυνση που πρέπει και η αποφασιστικότητα και ο χαρακτήρας που βγάζει σε αυτό το σημείο που η μπλα ζυγίζει 100%, ενδεικτικά στοιχεία της κλάσης αλλά και της προσωπικότητας του.

Ο Σέρβος, που κατεβαίνει σε πολύ χαμηλά μέτρα στο γήπεδο όπως βλέπετε και πιο πάνω, πολύ πιο κάτω από το κέντρο λειτουργώντας σαν… χαφ, έχοντας την οξυδέρκεια να αντιληφθεί πως η ομάδα του με παίκτη λιγότερο μόνο έτσι μπορεί να καλύψει την υπεραριθμία του αντιπάλου, με ένα πάρσιμο της μπάλας βγάζει εκτός παιχνιδιού τον Ντίας και από εκεί και πέρα με μια κάθετη κίνηση διασχίζει όλο το γήπεδο και αφού παίζει το ένα-δύο με τον Πιερό πατά περιοχή και κερδίζει το πέναλτι από τον Σιμόν.

Προφανώς μιλάμε και εδώ για μια κίνηση που μαρτυρά - πέραν της τεράστιας κλάσης του - την οξυδέρκεια που έχει σαν ποδοσφαιριστής και την ικανότητα του να διαβάσει το τι χρειάζεται σε αυτό το χρονικό σημείο το παιχνίδι ειδικών συνθηκών που είχε διαμορφωθεί, με την ομάδα του να παίζει με παίκτη λιγότερο . Όπως μαρτυρά και την τεράστια προσωπικότητα του και το πνεύμα νικητή που τον διακρίνει, παίρνοντας πάνω του την κατάσταση, καθορίζοντας τα πράγματα!