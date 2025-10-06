Τρελαίνει κόσμο ο Λεβαδειακός: Κορυφαία επίθεση του πρωταθλήματος έχοντας παίξει με τρεις του Big-4!

Οι Βοιωτοί κάνουν τη φίλαθλη Ελλάδα να... παραμιλάει με τα επιτεύγματά τους στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου πραγματοποιεί την κορυφαία εκκίνηση της ιστορίας της στη μεγάλη κατηγορία και μετά από έξι αγωνιστικές βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας. Αυτό ωστόσο δεν είναι το σημαντικότερο επίτευγμά της, αφού το έχει πετύχει με ορισμένες εκπληκτικές εμφανίσεις, αλλά κι έχοντας δώσει τα μισά παιχνίδια της κόντρα στο Big-4! Ήδη αντιμετώπισε δηλαδή τους τρεις εξ αυτών και συγκεκριμένα τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.

Οι μοναδικές ήττες που δέχτηκε ήταν από τους δύο τελευταίους, αμφότερες όμως στο όριο κι έχοντας κοντράρει στα ίσια πολύ ακριβότερους αντιπάλους, ενώ στη Λεωφόρο έκανε το μεγάλο "μπαμ" και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας. Δύο γκολ μέσα στο Καραϊσκάκη, γκολ επί του Παναθηναϊκού, μόνο με την ΑΕΚ δεν βρήκε δίχτυα -μοναδικό φετινό ματς- έχοντας όμως χάσει σπουδαίες ευκαιρίες.

Μόνο τον ΠΑΟΚ δεν έχουν αντιμετωπίσει ακόμα οι Βοιωτοί, αλλά μαζί του έπαιξαν στο Κύπελλο και τον διέλυσαν με 4-1!

Στα τρία τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους δηλαδή, έχουν πετύχει πλέον 14 γκολ! Τέσσερα στον Δικέφαλο του Βορρά, τέσσερα στον ΟΦΗ, για να φτάσουμε στο εκκωφαντικό 6-0 επί του Παναιτωλικού, τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της ομάδας στην Α' Εθνική/Super League!

Με 16 γκολ πια στο ενεργητικό του ο Λεβαδειακός, διαθέτει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, μετρώντας δύο περισσότερα τέρματα από τον Ολυμπιακό και επτά (!) παραπάνω από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ που προπορεύονται! Ακόμη διαθέτουν το καλύτερο goal average του πρωταθλήματος, μαζί με τον Ολυμπιακό, βρισκόμενοι στο +9, την ώρα που ο Παναθηναϊκός -με ματς λιγότερο- είναι μόλις στο +1 και οι δύο Δικέφαλοι στο +6 και +4 αντίστοιχα, με τον Άρη στο -1.

Η Κηφισιά τρίτη καλύτερη επίθεση

Εντυπωσιακές βέβαια και οι επιθετικές επιδόσεις της Κηφισιάς, που επίσης έχει κερδίσει δικαίως το χειροκρότημα. Σε έξι παιχνίδια η νεοφώτιστη ομάδα έχει πετύχει 11 γκολ, διαθέτοντας την τρίτη καλύτερη επίθεση της κατηγορίας. Παράλληλα βέβαια έχει δεχτεί και 11 τέρματα, έχοντας μία από τις χειρότερες άμυνες.