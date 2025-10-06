Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Ήττες «ντροπή» για Μπραν, Γιουνγκ Μπόις - «Γκέλα» στο ντέρμπι για Λουντογκόρετς

Μπραν και Γιουνγκ Μπόις ηττήθηκαν με... κάτω τα χέρια, η Λουντογκόρετς «γκέλαρε» στη Σόφια, ενώ η Μπέτις πέρασε με νίκη από τη Βαρκελώνη.

Η Μπέτις «πάτησε» 4άδα στη La Liga μετά το «διπλό» στην έδρα της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη. Ο Λοζάνο μπορεί να άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 15΄, αλλά η Μπέτις έκανε την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Κούτσο Ερνάντες στο 54΄ ισοφάρισε και εννιά λεπτά αργότερα, ο Εζαλζουλί έφερε.. τούμπα το παιχνίδι για το τελικό 1-2, με το οποίο η ομάδα του Πελεγκρίνι έφτασε στους 15 βαθμούς και την 4η θέση. Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τους Ανδαλουσιάνους στις 22 Ιανουαρίου.

Στο ντέρμπι της Βουλγαρίας, η Λουντογκόρετς έμεινε στο 0-0 με την ΤΣΣΚΑ στη Σόφια, αφού το γκολ του Κότσεφ στο 45+8' ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στους 22 βαθμούς έφτασε η αντίπαλος του Δικεφάλου, στο -4 από την πρωτοπόρο Λέφσκι, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα βρεθεί στο Ράζγκραντ της Βουλγαρίας στις 11 Δεκεμβρίου.

Βαριά «κηλίδα» έγραψε η Γιουνγκ Μπόις -μία ακόμα τα τελευταία χρόνια- στην έδρα της Λωζάνης. Το «βαρύ» 5-0 δεν κρύβεται, με τον Μπάιρ να πετυχαίνει χατ τρικ και από ένα γκολ να προσθέτουν στο τέλος οι Ντιακιτέ και Μπούτλερ. Μόλις στην 4η θέση ο αντίπαλος των «ασπρόμαυρων» με 14 βαθμούς στο -2 βέβαια από την κορυφή, με τους Ελβετούς να ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη στις 6 Νοεμβρίου.

Tέλος, η Μπραν έχασε «έδαφος» στη μάχη πρωταθλήματος, καθώς ηττήθηκε με 3-0 στην έδρα της πρωτοπόρου Βίκινγκ. Με τρεις διαφορετικούς σκόρερ (Κρίστιανσεν, Αούστμπο, Σβέντσεν) η Βίκινγκ «ξέφυγε» στο +7 από τη Μπραν, με τους Νορβηγούς να αντιμετωπίζουν στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ στις 27 Νοεμβρίου.



