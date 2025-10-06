Βρέχει γκολ στην αρχή της Super League: Ρεκόρ μετά το 2000 (πίνακας)

Πόσες φορές ο μέσος όρος γκολ σε μία αγωνιστική ξεπέρασε τα 4 ανά ματς; Πόσα "κουλουράκια" έχουν εμφανιστεί φέτος;

Πολλά δεν σας φάνηκαν τα 28 γκολ που απολαύσαμε στους 7 αγώνες της 6η αγωνιστικής της Stoiximan Super League; Κι εμάς… Αν τα υπολογίσει κανείς με το μάτι κι από μνήμης, το φετινό πρωτάθλημα, τουλάχιστον στην αρχή του, μοιάζει ένα από τα πιο παραγωγικά όλων των εποχών. Κι αν το εξετάσουμε και αριθμητικά, το συμπέρασμα είναι ακριβές.

Κατ’ αρχάς, αυτή η επίδοση των συνολικά 28 γκολ σε μία αγωνιστική (δηλαδή μέσος όρος στρογγυλά 4 γκολ ανά αγώνα) είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά το 2000, αν απομονώσουμε τις 6 πρώτες αγωνιστικές κάθε πρωταθλήματος. Το απόλυτο ρεκόρ το έχει η περίοδος 2001-02 (συμπτωματικά η πρώτη που το ελληνικό πρωτάθλημα έγινε με τη συμμετοχή μόνο 14 ομάδων), όπου την 5η αγωνιστική είχαν σημειωθεί συνολικά 29 γκολ (Αιγάλεω-Ολυμπιακός 3-4 και Άρης-Εθνικός Αστέρας 4-2 τα πιο παραγωγικά παιχνίδια τότε).

Αυτή η επίδοση των 29 γκολ ανά αγωνιστική έχει σημειωθεί κι άλλη μία φορά, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος 2016-17 (Ολυμπιακός-Βέροια 6-1, ΑΕΚ-Ξάνθη 4-1 τα πιο παραγωγικά ματς). Μόνο που τότε το πρωτάθλημα διεξαγόταν με 16 ομάδες, οπότε υπήρχε ένα ματς παραπάνω που διευκόλυνε την επίτευξη ρεκόρ σε απόλυτους αριθμούς.

Ακόμα κι όταν η πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος έγινε με τη συμμετοχή 18 ομάδων, σε καμία αγωνιστική από τις πρώτες έξι (δηλαδή χοντρικά τον πρώτο 1,5 αγωνιστικό μήνα) δεν σημειώθηκε μεγαλύτερη παραγωγή.

Σε μέσους όρους, το πρωτάθλημα που διανύουμε βρίσκεται στην 3η θέση της νέας χιλιετίας. Η σεζόν 2023-24 είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά, με 133 γκολ σε 42 ματς (μέσος όρος 3,17 ανά αγώνα) και, παρ’ ότι τα νούμερα χαμήλωσαν όσο περνούσε ο καιρός, έμεινε ως μία από τις πιο παραγωγικές χρονιές στο σύνολό της. Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε την περίοδο 2001-02 με 2,93 γκολ μέσο όρο σε κάθε αγώνα και στην τρίτη φιγουράρει η σεζόν που διανύουμε, με 114 γκολ σε 41 ματς (εκκρεμεί ο αγώνας Παναθηναϊκού-ΟΦΗ της πρεμιέρας).

Η φετινή σεζόν έχει μία ακόμα σημαντική ιδιαιτερότητα: Είναι η περίοδος με τις λιγότερες λευκές ισοπαλίες στην ιστορία της χιλιετίας που εξετάσαμε! Το ματς ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός της 22ης Σεπτεμβρίου είναι το μοναδικό 0-0 που έχει σημειωθεί στα 41 ματς ως τώρα. Ποτέ στην ιστορία από το 2000 και μετά δεν είχαμε τόσα λίγα «κουλουράκια» στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Το αντίθετο άκρο το βρίσκουμε στις σεζόν 2008-09 και 2016-17, όταν (σε πρωτάθλημα 16 ομάδων) στις έξι πρώτες αγωνιστικές είχαν σημειωθεί ήδη από εννέα 0-0.

Αν μη τι άλλο, τα γενικά στοιχεία της λίγκας είναι πολύ ενθαρρυντικά και μακάρι να συνεχίσουν έτσι.