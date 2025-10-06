Ενρίκε: «Εδωσα προτεραιότητα την υγεία των παικτών»

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, εξήγησε την απουσία αρκετών βασικών παικτών στην εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) με την Λιλ για την 7η αγωνιστική της Ligue 1.

«Νομίζω ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά τον αγώνα. Είχαμε τον έλεγχο, προσπαθήσαμε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Δώσαμε προτεραιότητα στην υγεία των παικτών, επειδή ήταν μια δύσκολη εβδομάδα μετά τον αγώνα στη Βαρκελώνη, με αρκετή κόπωση. Παίξαμε έναν πολύ καλό αγώνα. Πετύχαμε ένα εντυπωσιακό γκολ και είχαμε αρκετές ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε να νικήσουμε, αλλά αυτό που συνέβη ήταν λίγο σαν πριν από δύο χρόνια, όταν η Λιλ σκόραρε στο τέλος του αγώνα. Αλλά είμαι ευχαριστημένος με την ομάδα μου», σχολίασε ο Ισπανός τεχνικός και πρόσθεσε:

«Κάναμε ό,τι χρειαζόταν. Δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες από τους αντιπάλους μας. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που παίζει η Λιλ, η κινητικότητά της. Αλλά η ομάδα μας είναι πολύ νέα, αξίζουν τα εύσημα, ειδικά ο Κουέντιν Ντζαντού, ο οποίος έδειξε σπουδαίο χαρακτήρα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Ήταν εντυπωσιακός. Το συμπέρασμα είναι ότι είμαστε πρώτοι στο πρωτάθλημα και σε καλή θέση στο Champions League. Καθ' όλη την διάρκεια της σεζόν, πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο για να κατακτήσουμε τρόπαια. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό στο τελευταίο μέρος της σεζόν. Προς το παρόν, είμαστε χαρούμενοι. Τώρα είναι η ώρα να αφήσουμε τους παίκτες να ενταχθούν στις εθνικές τους ομάδες και να προετοιμασθούν για την συνέχεια».