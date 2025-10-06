Ο Ντε λα Φουέντε κάλεσε τον Ιγκλέσιας στην «ρόχα»

Ο επιθετικός της Θέλτα Βίγκο, Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος έχει σκοράρει έξι γκολ σε δέκα αγώνες από την έναρξη της σεζόν, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της εθνικής Ισπανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, εναντίον της Γεωργίας και της Βουλγαρίας, όπως ανακοινώθηκε από την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFET).

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Λουίς ντε λα Φουέντε ανακοίνωσε την Παρασκευή την αποστολή της «ρόχα», χωρίς τον Ιγκλέσιας, όμως δεδομένης της απουσίας του τραυματία, Λαμίν Γιαμάλ, κάλεσε τον άσο της Θέλτα στην αποστολή.

Στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η Ισπανία θα υποδεχθεί την Γεωργία στις 11 Οκτωβρίου στην πόλη Έλτσε και την Βουλγαρία στις 14 Οκτωβρίου στην Βαγιαδολίδ.

Ο 32χρονος Ιγκλέσιας κλήθηκε στην εθνική ομάδα για πρώτη φορά το 2022 από τον Λουίς Ενρίκε και έπαιξε τον πρώτο του αγώνα εναντίον της Ελβετίας στο Nations League (ήττα με 2-1). Στη συνέχεια, δεν συμπεριελήφθη στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.