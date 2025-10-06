Στις αρχές του 2027 θα επιστρέψει ο Τζιοβάνι Λεόνι

Μεγάλη ατυχία για τον 18χρονο Ιταλό αμυντικό της Λίβερπουλ, Τζιοβάνι Λεόνι, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των «κόκκινων», κόντρα στη Σαουθάμπτον για το League Cup.

Ο Λεόνι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό πόδι και θα μείνει περίπου ένα χρόνο εκτός δράσης, όπως σχετικά ανακοίνωσε η πρωταθλήτρια Αγγλίας και επιβεβαίωσε ο τεχνικός της, Αρνε Σλοτ.

Σύμφωνα πάντως με την εφημερίδα «Mail» ο τραυματισμός του είναι τόσο σοβαρός, που εκτιμάται πως δεν πρόκειται να επιστρέψει στα γήπεδα νωρίτερα από το τέλος του 2026, ίσως και στις αρχές του 2027! Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός, διεθνής με την εθνική Ιταλίας U19, μεταγράφηκε αυτό το καλοκαίρι στη Λίβερπουλ από την Πάρμα έναντι 31 εκατ.