ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

Στην Τούμπα ο Λουτσέσκου εμφάνισε τον ΠΑΟΚ με αυτή που είναι η θεωρητικά καλύτερη ενδεκάδα του: ξεκίνησε ο Λόβρεν στην άμυνα δίπλα στον Κεντζιόρα κι ο Μαντί Καμαρά στην μεσαία γραμμή. Αλλά στο ματς βάρυνε κυρίως η επιλογή του Μεντιλίμπαρ να παίξει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ με την ομάδα που αγωνίστηκε στο «Εμιρετς»: μοναδική διαφοροποίηση ο Μπιανκόν στη θέση του τραυματία Ρέτσου. Η επιλογή αυτή έκρινε το ματς. Ο Ολυμπιακός είχε παίκτες με ενέργεια για περίπου μία ώρα – ίσως και λιγότερο. Προηγήθηκε με ένα γκολ του Τσικίνιο στο 22, είχε τέσσερις τελικές στην αρχή αλλά δεν βρήκε το δεύτερο γκολ. Μετά την μια ώρα φάνηκαν όλες οι αδυναμίες.

Η τακτική του Λουτσέσκου να περιμένει τη η ομάδα ομάδα του τα λάθη της άμυνας του Ολυμπιακού φροντίζοντας κυρίως να μη δεχτεί γκολ δικαιώθηκε. Ο ΠΑΟΚ πήρε το ματς ισοφαρίζοντας χάρη σε ένα λάθος του Ορτέγκα που πρόσφερε στον Τάισον το γκολ της ισοφάρισης και ένα πέναλτι που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας χορεύοντας την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ τελείωσε το ματς γκαζώνοντας ψάχνοντας διαρκώς το τρίτο γκολ με τον Γιακουμάκη, ενώ Ολυμπιακός τελείωσε το ματς περπατώντας χωρίς φάση. Το ξόδεμα ενεργείας στα ματς του Τσάμπιονς λιγκ θα είναι το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού φέτος ειδικά αν ο προπονητής του διστάζει να χρησιμοποιήσει τους αναπληρωματικούς του στα μεγάλα ματς. Ο Λουτσέσκου βγήκε από την πιο δύσκολη στιγμή που έχει βρεθεί κυρίως χάρη στην ψυχραιμία του. Ρίσκαρε, αλλά κέρδισε, Τώρα δεν τον κουνάει κανείς.

ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - LIVE SPORT

Aν ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε κάτι καινούργιο στο χθεσινό 1-0 με τον Ατρόμητο, είναι ότι συνέχισε να κυνηγάει δεύτερο γκολ από τη στιγμή που μπήκε μπροστά στο σκορ, αντί οι παίκτες του να τα κάνουν θάλασσα στο τέλος, όπως συνέβαινε σχεδόν σε όλα τα προη γούμενα παιχνίδια. Πράγματι, η ομάδα δεν κλείστηκε τούτη τη φορά και προσπάθησε να σιγουρέψει το αποτέλεσμα, για να μη βρεθεί πάλι μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις στο τέλος. Ω του θαύματος, άντεξε μέχρι το τελικό σφύριγμα. Το μυστικό βρίσκεται περισσότερο στην αλλαγή τακτικής, καθώς οι έντεκα απλώνονταν, αντί να κλειστούν στο καβούκι τους όσο περνούσε η ώρα, ενώ παράλληλα ένιωθαν να αντέχουν περισσότερο. Μάλιστα, κάθε φορά που τους ρωτούσαν από τον πάγκο αν θέλουν να βγουν, απαντούσαν «όχι»!

Από την άλλη, βέβαια, ο κόσμος που παρακολούθησε από την τηλεόραση δεν είδε σημαντικές διαφορές σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Θα ήταν, άλλωστε, τεράστια έκπληξη, αν οι Πράσινοι κατάφερναν να βγάλουν μεγαλύτερη αντίδραση μετά το 1-2 της περασμένης Πέμπτης από τους Ινγκλς. Το γρήγορο γκολ αποτέλεσε ξανά το σημαντικότερο πρόβλημα. Καλή, αλλά φλύαρη ανάπτυξη και κυρίως αδυναμία να βρεθεί κάποιος διάδρομος που θα δημιουργούσε ευκαιρίες.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Μετά την ισοπαλία στη Λάρισα και παρά το γεγονός ότι είχαν υπάρξει ξεκάθαρες διαιτητικές αφορμές, δεν είχα σταθεί στη διαιτησία και είχα ξεκαθαρίσει ότι η γκέλα δεν ήταν απόρροια κάποιας διαιτητικής σφαγής. Είδα ωστόσο επισημάνει ότι στα δικά μου μάτια ήταν ξεκάθαρο ότι ερχόταν πολύ σύντομα και με μαθηματική ακρίβεια και το διαιτητικό χειρουργείο. Το βιώσαμε λοιπόν πολύ σύντομα χθες το Περιστέρι από τον Βεργέτη εντός αγωνιστικού χώρου και κυρίως από τον Σιδηρόπουλο στο VAR. Με αστείο πέναλτι υπέρ της Κηφησιάς, το οποίο απέκρουσε ο Στρακόσα.

Με πέναλτι -μαρς που δεν δόθηκε υπέρ της ΑΕΚ. Με πειθαρχικό έλεγχο εντελώς μονόπλευρο όσον αφορά στις κίτρινες και στα φάουλ. Ακόμα και το καθαρό πέναλτι στο τέλος πάνω στον Γιόβιτς, φάνηκε από όσους ήμασταν στο γήπεδο, ότι δόθηκε με… βαριά καρδιά. Όμως αυτή η ΑΕΚ είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει. Και το «Σύστημα» πρέπει να… εμπέδωσε ότι για να ξεγράψουν την ΑΕΚ από τη μάχη της κατάκτησης του τίτλου, θα χρειαστούν πολλά τέτοια «χειρουργεία».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε για την επιβίωσή του στο δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς η γιούχα στο ημίχρονο ίσως έπαιρνε απρόβλεπτες διαστάσεις εάν παρέμενε το αποτέλεσμα υπέρ των ανώτερων Πειραιωτών. Ήταν επόμενο να βγάλει αντίδραση. Και πάθος. Ο Ολυμπιακός έμοιαζε σαν να μην το περιμένει και πολύ, αλλά σαφώς μέτρησε ότι είχε σφάλματα που άλλαξαν την ψυχολογία. Και τελικά και το ίδιο το αποτέλεσμα. Σίγουρα η προσωπικότητα που έβγαλε ο ΠΑΟΚ μέτρησε για τη μεγάλη νίκη του, αλλά βρήκε πατήματα και από τον αντίπαλό του.

Λάθη σοβαρά έγιναν πίσω, ειδικά στο πρώτο γκολ που άρχισε από κόρνερ του Ολυμπιακού και έγινε γλίστρημα του Ορτέγκα σε φάση που όλοι είχαν μείνει μπροστά. Και μετά ο ΠΑΟΚ πήρε τα πάνω του, κέρδισε το πέναλτι, πέτυχε κι άλλο γκολ που δεν μέτρησε, είχε και δοκάρι. Ο Ολυμπιακός μπορούσε να πάρει το παιχνίδι εάν ήταν αποτελεσματικός και περισσότερο διεκδικητικός για ένα δεύτερο γκολ. Μετά ήταν αργά, καθώς ήταν και έκπληκτος και κουρασμένος. Με την ίδια ομάδα του Λονδίνου και με την απόφαση να γίνει αυτό να αποδεικνύεται λανθασμένη. Ο Μεντιλίμπαρ δεν τα έκανε σωστά, αλλά σωστά τα είπε μετά το ματς. Ότι δεν αλλάζει κάτι σε νοοτροπία και λειτουργία παιχνιδιού μετά τις δύο σερί ήττες. Όπως δεν πρέπει να αλλάξει και για τον ΠΑΟΚ η άποψη πως δεν τελείωσαν όλα επειδή νίκησε με τη μεγάλη του αντεπίθεση τον Ολυμπιακό. Γιατί εάν μείνει σε αυτό...

ΤΑ ΝΕΑ

Την ανατροπή της χρονιάς έκανε η ΑΕΚ χθες στο Περιστέρι. Οι Κιτρινόμαυροι αν και βρέθηκαν να χάνουν με 2-0 από την Κηφισιά μόλις στο 29′, με τον Τεττέη να κάνει πάρτι με τους αμυντικούς της Ένωσης -- και δεν ήθελε και πολύ να δεχθούν και περισσότερα τέρματα, διότι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ήταν εκτός τόπου και χρόνου -, κατάφεραν να κάνουν ένα απίστευτο come back. Αρχικά μείωσαν με τον Καλοσκάμη λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου και έδειξαν να βγάζουν αντίδραση. Ωστόσο με την έναρξη του β' μέρους, ο Ρέλβας που είχε αντικαταστήσει τον Μουκουντί ο οποίος αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα, αποβλήθηκε και άφησε την ΑΕΚ με δέκα παίκτες. Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να τα παίξει όλα για όλα.

Έπαιξε με τριάδα στην άμυνα τους Ρότα. Βίντα και Πένραϊς, με τον Ζοάο Μάριο στον άξονα και λίγο μπροστά του τον Κοϊτά και φουλ επίθεση με τους Ελίασον και Κουτέσα στα άκρα και τους Πιερό και Γιόβιτς στην επίθεση... Οι Κιτρινόμαυροι θα πρέπει να προβληματιστούν πολύ για την εικόνα του πρώτου μέρους, αλλά η αντίδραση που έβγαλαν δείχνει χαρακτήρα μεγάλης ομάδας που απόλυτα δίκαια βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Πλέον έχουν μπροστά τους τη διακοπή, η οποία θα είναι ήρε μη και θα έχουν την ευκαιρία για ανασύνταξη.

