Ο γιος του Μπουφόν έκανε ντεμπούτο στην Serie A

Ο Λούι Μπουφόν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Serie A, καθώς αγωνίσθηκε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης Μπολόνια-Πίζα (4-0) για την 6η αγωνιστική του καμπιονάτο.

Μάλιστα, ο υιός του πρώην τερματοφύλακα της Γιουβέντους και της Παρί Σεν Ζερμέν, Τζιανλουίτζι, βρέθηκε στο ίδιο γήπεδο μαζί με μερικούς από τους πρώην συμπαίκτες του πατέρα του.

Ο 18χρονος Μπουφόν, ο οποίος αγωνίζεται στην «νεοφώτιστη», Πίζα, πέρασε στην θέση του Ενζολά στο 77ο λεπτό και... συνάντησε δύο πρώην συμπαίκτες του πατέρα του και συγκεκριμένα τον Φεντερίκο Μπερναρντέσκι της Μπολόνια και τον Χουάν Κουαδράδο των φιλοξενούμενων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο ναρός επιθετικός έχει αποφασίσει ν΄αγωνισθεί με την εθνική ομάδα της Τσεχίας, χώρα καταγωγής της μητέρας του, έχοντας ήδη τρεις συμμετοχές με την εθνική ομάδα για παίκτες ηλικίας κάτω των 18 ετών.