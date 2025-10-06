Παναιτωλικός: Τελειώνει ο Πετράκης μετά τον «διασυρμό» στη Λιβαδειά

Η βαριά ήττα με 6-0 από τον Λεβαδειακό αποτέλεσε το οριστικό «καμπανάκι» για τον Γιάννη Πετράκη.

Στον Παναιτωλικό έχουν ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για αλλαγή προπονητή, καθώς η εικόνα διάλυσης της ομάδας δεν αφήνει περιθώρια.

Η συντριβή στη Λιβαδειά ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Παναιτωλικό. Οι Αγρινιώτες γνώρισαν τον διασυρμό με 6-0 από τον Λεβαδειακό, σε ένα ματς όπου οι Βοιωτοί είχαν ευκαιρίες ακόμη και για μεγαλύτερο σκορ. Η ομάδα του Πετράκη βρέθηκε από το 35’ να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο, μετά την αψυχολόγητη ενέργεια του Άλεξιτς, ο οποίος έκανε θέατρο μέσα στην περιοχή ενώ είχε ήδη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας τους συμπαίκτες του με δέκα.

Η εικόνα της ομάδας ήταν αποκαρδιωτική για ακόμη μια φορά φέτος. Μετά από έξι αγωνιστικές, ο Παναιτωλικός μετρά τέσσερις ήττες και παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας, χωρίς να έχει πάρει ούτε βαθμό στα τρία εντός έδρας παιχνίδια του. Η εμφάνιση στη Λιβαδειά χαρακτηρίζεται ήδη ως «κηλίδα» στην ιστορία του συλλόγου, ειδικά σε μια χρονιά που συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 ετών ζωής και είχε συνοδευτεί από φιλόδοξες κινήσεις το καλοκαίρι.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Γιάννη Πετράκη περί βελτίωσης, η ομάδα παρουσιάζει σταθερά προβληματική εικόνα, χωρίς ξεκάθαρα σημάδια προόδου. Το βαρύ κλίμα γύρω από τον έμπειρο τεχνικό και τα απογοητευτικά αποτελέσματα οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην απομάκρυνσή του από τον πάγκο.

Η διακοπή του πρωταθλήματος δίνει στο κλαμπ το περιθώριο να κινηθεί άμεσα για τον αντικαταστάτη του. Ο νέος προπονητής θα έχει μερικές επιπλέον ημέρες για να δουλέψει με την ομάδα πριν από το κρίσιμο εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ στις 18 Οκτωβρίου, το οποίο πλέον αποκτά χαρακτήρα «τελικού» για τους Αγρινιώτες.