Η Σεβίλλη του Αλμέιδα πέτυχε την μεγαλύτερη νίκη της κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο Σάντσεθ Πιθχουάν

Η ομάδα του πρώην προπονητή της ΑΕΚ, ισοπέδωσε τους Καταλανούς με 4-1 στο «Σάντεθ Πιθχουάν», σημειώνοντας την ευρύτερη νίκη της απέναντι στους «μπλαουγκράνα».

Η Σεβίλλη ήταν καταιγιστική απέναντι στην Μπαρτσελόνα, αναγκάζοντας τους Καταλανούς σε μια ταπεινωτική ήττα, που αποτελεί την ευρύτερη νίκη των Ανδαλουσιάνων από το 1958 και μετά, όταν μετακόμισε στο Σάντσεθ Πιθχουάν δηλαδή.

Μια ιστορική βραδιά για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, που μετά από ένα κακό ξεκίνημα έχει βρει τα πατήματά της και φιγουράρει πλέον στα υψηλά πατώματα του βαθμολογικού πίνακα της La Liga.