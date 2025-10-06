Η Σεβίλλη του Αλμέιδα πέτυχε την μεγαλύτερη νίκη της κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο Σάντσεθ Πιθχουάν

Η Σεβίλλη ήταν καταιγιστική απέναντι στην Μπαρτσελόνα, αναγκάζοντας τους Καταλανούς σε μια ταπεινωτική ήττα, που αποτελεί την ευρύτερη νίκη των Ανδαλουσιάνων από το 1958 και μετά, όταν μετακόμισε στο Σάντσεθ Πιθχουάν δηλαδή.
Μια ιστορική βραδιά για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, που μετά από ένα κακό ξεκίνημα έχει βρει τα πατήματά της και φιγουράρει πλέον στα υψηλά πατώματα του βαθμολογικού πίνακα της La Liga.
4-1 - Sevilla have recorded their heaviest win over Barcelona in all competitions at Ramón Sánchez-Pizjuán ever (the biggest, away & home, since a 4-0 defeat in April 1951 under Campanal). Dance. #SevillaBarça 🚜 pic.twitter.com/nZCgyDl4zu— OptaJose (@OptaJose) October 5, 2025