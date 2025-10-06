Ιστορικό ρεκόρ από την αήττητη Μπάγερν (pic)

Η Μπάγερν ξεκίνησε τη σεζόν με τη νίκη στο Super Cup Γερμανίας απέναντι στην Στουτγκάρδη και συνέχισε το νικηφόρο σερί της σε Bundesliga και Champions League, φτάνοντας στο 10/10.
Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί, μάλιστα έγινε η πρώτη από τα top5 πρωταθλήματα που φτάνει στις 10 σερί νίκες σε εκκίνηση μια σεζόν, με τους Βαυαρούς να γράφουν για ακόμη μια φορά ιστορία.
Bayern Munich become the first club in Europe’s top 5 leagues to start a season with 10 straight wins 🤯🥇— OneFootball (@OneFootball) October 4, 2025
Vincent Kompany needs more credit for what he is doing at Bayern 👏 pic.twitter.com/p64ckEqEq0