Ιστορικό ρεκόρ από την αήττητη Μπάγερν (pic)

Οι Βαυαροί έχουν μπει στη σεζόν με το πόδι... πατημένο στο γκάζι, τρέχοντας σερί 10 νικών σε όλες τις διοργανώσεις!

Η Μπάγερν ξεκίνησε τη σεζόν με τη νίκη στο Super Cup Γερμανίας απέναντι στην Στουτγκάρδη και συνέχισε το νικηφόρο σερί της σε Bundesliga και Champions League, φτάνοντας στο 10/10.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί, μάλιστα έγινε η πρώτη από τα top5 πρωταθλήματα που φτάνει στις 10 σερί νίκες σε εκκίνηση μια σεζόν, με τους Βαυαρούς να γράφουν για ακόμη μια φορά ιστορία.

