Ο Ποστέκογλου προανήγγειλε συνάντηση με Μαρινάκη: «Πρέπει να τα πούμε…»

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Νιούκαστλ, ο Άγγελος Ποστέκογλου προανήγγειλε ότι θα έχει συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για να συζητηθεί το μέλλον της συνεργασίας τους.
«Περιμένω να κάνουμε μια κουβέντα με τον ιδιοκτήτη και τη διοίκηση του κλαμπ, να δούμε για το πρότζεκτ που έχουμε βάλει σε εφαρμογή, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ποστέκογλου.
"I expect to have a discussion with the owner and everyone else at the football club."— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 5, 2025
Ange Postecoglou admits he’s expecting a conversation with Evangelos Marinakis following a tough run of results 😬 pic.twitter.com/Ne2jt8gNpw