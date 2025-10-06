Χωρίς Όντεγκααρντ η Νορβηγία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Με μία σημαντική απουσία θα παραταχθεί η εθνική Νορβηγίας στον αγώνα της απέναντι στο Ισραήλ, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 11 Οκτωβρίου.

Ο αρχηγός της Άρσεναλ, Μάρτιν Όντεγκααρντ, υποχρεώθηκε να μείνει εκτός των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων της Νορβηγίας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στη νίκη με 2-0 των «κανονιέρηδων» επί της Γουέστ Χαμ.

Ο Όντεγκααρντ τραυματίστηκε στον έσω πλαγιοκολλητικό σύνδεσμο του αριστερού γονάτου, όταν στο 30ό λεπτό συγκρούστηκε με αντίπαλο... γόνατο με γόνατο. Θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή, χωρίς να μπορεί να προβλεφθεί μέχρι στιγμής το διάστημα της απουσίας του.

Το σίγουρο είναι πως ο 26χρονος θα χάσει και τη φιλική αναμέτρηση της Νορβηγίας με τη Νέα Ζηλανδία στις 14 Οκτωβρίου.